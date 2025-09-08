REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Zgniatać butelki czy nie? System kaucyjny 2025 – fakty, mity i ważne zasady

Zgniatać butelki czy nie? System kaucyjny 2025 – fakty, mity i ważne zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2025, 14:59
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zgniatać czy nie? Fakty i mity systemu kaucyjnego 2025
Zgnieciesz butelki? Stracisz pieniądze! Oto 4 mity o systemie kaucyjnym 2025, które mogą Cię sporo kosztować
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowy system kaucyjny wchodzi w życie 1 października 2025 r. i już teraz budzi emocje. Czy trzeba mieć paragon, żeby dostać zwrot pieniędzy? Czy zgnieciona butelka przejdzie? I co z opakowaniami bez oznaczeń? W tym artykule rozwiewamy największe mity, zanim stracisz swoją złotówkę.Wyjaśniamy, jakich błędów unikać, żeby nie zostać z niczym przy kasie. Podpowiadamy też, jak prawidłowo oddawać butelki i puszki, żeby zawsze odzyskać swoje pieniądze.

rozwiń >

MIT 1: Zgniecioną butelkę lub puszkę można oddać

Nieprawda. Choć przez lata byliśmy przyzwyczajeni do zgniatania butelek, w systemie kaucyjnym 2025 to duży błąd. Puste opakowanie musi zachować swój kształt, a jego kod kreskowy i etykieta muszą być czytelne.

REKLAMA

Dlaczego? Zarówno automaty (tzw. butelkomaty), jak i sprzedawcy w sklepach muszą zeskanować kod, który potwierdzi, że dana butelka pochodzi z systemu i kwalifikuje się do zwrotu. Zgnieciona butelka to brak możliwości odczytu i niestety utrata kaucji.

MIT 2: Paragon jest wymagany przy zwrocie

Nie musisz niczego udowadniać. Zwrot nie wymaga paragonu, wystarczy, że opakowanie ma znak systemu kaucyjnego i spełnia wymagania. Oznacza to pełną swobodę. Butelkę kupioną w małym sklepie możesz oddać w markecie, automacie lub dowolnym innym punkcie.

Paragon nie będzie sprawdzany, ponieważ nie ma znaczenia, gdzie dokonano zakupu, liczy się jedynie obecność opakowania w systemie.

MIT 3: Każda butelka PET lub puszka to zwrot pieniędzy

To poważne nieporozumienie. W sprzedaży będą równolegle występować dwa typy opakowań: objęte systemem kaucyjnym (z widocznym oznaczeniem i wartością kaucji) oraz te zwykłe, niewchodzące do systemu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli opakowanie nie ma symbolu systemu (np. logotypu operatora kaucyjnego lub konkretnej informacji o wysokości kaucji), nie zostanie przyjęte, nawet jeśli wygląda identycznie jak inne. W skrócie – patrz na etykietę, nie na kształt.

oznakowanie kaucji na opakowaniach

oznakowanie kaucji na opakowaniach

Materiały prasowe

MIT 4: Kaucja tylko w formie bonu

Niektórzy obawiają się, że sklepy będą wypłacać kaucję wyłącznie w postaci vouchera na zakupy, co zmusi klientów do dodatkowych wydatków. To mit. Zgodnie z przepisami, klient ma prawo żądać wypłaty kaucji w gotówce, a jeśli sklep lub automat jej nie oferuje, musi zaproponować przelew bankowy.

Bon może być jedną z opcji, ale nigdy nie jedyną. Jeśli kasjer odmówi wypłaty gotówki, działa niezgodnie z prawem.

FAKT 1: System kaucyjny ma działać prosto, ale wymaga uważności

Nowe przepisy są korzystne. Zachęcają do recyklingu i zwrotu opakowań, ale opierają się na kilku technicznych warunkach. Jeśli ich nie spełnisz, Twoje 50 gr lub 1 zł może przepaść.

Najważniejsze zasady:

  • Nie zgniataj butelek i puszek.
  • Nie zrywaj etykiet ani kodów kreskowych.
  • Oddawaj tylko opakowania z oznaczeniem systemu kaucyjnego.
  • Żądaj gotówki, jeśli nie chcesz bonu.

FAKT 2: Zwroty możesz realizować w różnych punktach, nie tylko tam, gdzie kupiłeś napój

Nowy system daje dużą elastyczność, opakowanie z kaucją kupione w sklepie osiedlowym możesz oddać w supermarkecie, automacie (butelkomacie) lub specjalnym punkcie zbiórki. Nie musisz trzymać paragonu ani pamiętać, gdzie zrobiłeś zakupy.

FAKT 3: Butelki szklane wielokrotnego użytku wrócą, ale nie od razu

Choć już od 1 października system obejmie również szklane butelki, wiele sklepów dopiero przygotowuje się na ich przyjmowanie. Obowiązek odbioru szkła obejmie placówki od 2026 rok, do tego czasu mogą przyjmować je dobrowolnie.

Podsumowanie: co warto zapamiętać?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego to krok ku czystszej Polsce – i spory test dla nas wszystkich. Jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze i przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska, oddawaj tylko pełnowartościowe opakowania z oznaczeniem systemu.

Zgniatanie zostaw na później, po wypłacie kaucji.

Zobacz też:
System kaucyjny 2025 – co się zmieni, ile dostaniesz i gdzie oddać butelki?

Powiązane
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku? Instrukcja krok po kroku
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku? Instrukcja krok po kroku
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
System kaucyjny 2025 – ile dostaniesz za butelki, gdzie je oddać i czy można je zgniatać?
System kaucyjny 2025 – ile dostaniesz za butelki, gdzie je oddać i czy można je zgniatać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Urlop okolicznościowy na ślub brata. Jak skorzystać z wolnego, gdy ślub odbywa się w piątek? Nie każdy wie, co wynika z przepisów
08 wrz 2025

Choć przez wiele lat dniem zwyczajowo zarezerwowanym na śluby i wesela były soboty, to jednak od pewnego czasu równie popularnym terminem jest piątek. To jednak rodzi trudności na gruncie prawa pracy. Czy można skorzystać z wolnego na piątkowy ślub brata?
Zgniatać butelki czy nie? System kaucyjny 2025 – fakty, mity i ważne zasady
08 wrz 2025

Nowy system kaucyjny wchodzi w życie 1 października 2025 r. i już teraz budzi emocje. Czy trzeba mieć paragon, żeby dostać zwrot pieniędzy? Czy zgnieciona butelka przejdzie? I co z opakowaniami bez oznaczeń? W tym artykule rozwiewamy największe mity, zanim stracisz swoją złotówkę.Wyjaśniamy, jakich błędów unikać, żeby nie zostać z niczym przy kasie. Podpowiadamy też, jak prawidłowo oddawać butelki i puszki, żeby zawsze odzyskać swoje pieniądze.
6 sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę
08 wrz 2025

Osoba z kraju trzeciego, która chce podjąć zatrudnienie w Polsce powinna posiadać legalny tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Jest kilka sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę w Polsce, aby było legalne. Przepisy prawne wyliczają 6 punktów.
Ile pamiętasz ze szkoły? QUIZ z lektur szkolnych. Pytanie 6 położy każdego
08 wrz 2025
Quiz „Ile pamiętasz ze szkoły? QUIZ z lektur szkolnych. Pytanie 6 położy każdego” to mocne wyzwanie dla tych, którzy myślą, że znają szkolne lektury na pamięć. Czy uda Ci się dopasować cytaty do ich autorów i udowodnić, że nie zapomniałeś nawet tego, co dawno temu było omawiane na lekcji?

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie 2026: Rząd pracuje nad rozporządzeniem. Mają czas do 15 września 2025 r. [Projekt]
08 wrz 2025

Rząd pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt 4 września 2025 r., ale rząd ma czas na ostateczne zatwierdzenie stawek do 15 września 2025 r.
500 zł z ZUS co miesiąc dla rodzica jeżeli opiekuje się swoim małym dzieckiem w domu. Jak uzyskać?
08 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że świadczenie "Aktywnie w domu" to wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest taka sama, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom oraz opiekunom faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w domu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.
Skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę? Jest nowy pomysł
08 wrz 2025

Rząd wycofał się z pomysłu płacenia chorobowego przez ZUS od początku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten ruch i proponują kolejne rozwiązanie. Tym razem chodzi o skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę.
Mandaty BALM – jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby kontroli transportu drogowego?
08 wrz 2025

Mandaty od Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM – BAG to poprzednia nazwa) to zmora wielu przewoźników działających w Niemczech. Kary bywają wysokie, a procedury odwoławcze skomplikowane. To sprawia, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z walki o swoje prawa. Jest to jednak błąd. Jeśli są podstawy do odwołania, warto je wnieść. Jak to zrobić?

REKLAMA

System kaucyjny 2025 – ile dostaniesz za butelki, gdzie je oddać i czy można je zgniatać?
08 wrz 2025

Polska szykuje się do małej rewolucji w gospodarce odpadami. Od 1 października 2025 r. w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym symbolem kaucji, a przy kasie sprzedawcy doliczą do ceny kilka groszy kaucji. Pieniądze odzyskamy, gdy zwrócimy puste opakowanie, ale tylko pod pewnymi warunkami. Sprawdź, które butelki i puszki są objęte systemem, gdzie trzeba je oddać i kiedy kaucja przepadnie.
Najemcy płacą, choć nie muszą. Wszystko przez te zapisy w umowach. O co chodzi? O niedozwolone przerzucanie kosztów podatku
08 wrz 2025

Wynajmujesz nieruchomość od jednostki samorządowej? Lepiej przeanalizuj zapisy umowy. Możliwe, że płacisz podatek, choć wcale nie musisz. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie zwraca na to uwagi, a wynajmujący chcą uniknąć dodatkowych kosztów.

REKLAMA