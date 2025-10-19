REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Czy dzisiaj, 19.10.2025 roku, jest niedziela handlowa? Czy 19 października zrobimy zakupy? W których sklepach? Które sklepy są otwarte?

19 października 2025, 05:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niedziela handlowa, sklep, zakupy
ShutterStock

Czy dzisiaj, 19 października 2025 roku, jest niedziela handlowa? Czy tego dnia uda się zrobić zakupy np. w większych supermarketach lub galeriach handlowych? Czy w październiku 2025 roku któraś niedziela jest handlowa? Czy wszystkie są niehandlowe? Oto szczegóły.

W Polsce w 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, czyli dni, w które większość sklepów i galerii handlowych będzie otwarta mimo zakazu handlu w niedziele. Warto pamiętać, że za złamanie zakazu handlu w niedziele grożą kary finansowe, a w przypadku uporczywego naruszania przepisów nawet kara ograniczenia wolności.

Czy 19 października 2025 roku to niedziela handlowa?

W październiku roku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. A to oznacza, że 19 października 2025 sklepy będą zamknięte. Następna okazja do zrobienia zakupów nastąpi dopiero 7 grudnia 2025 roku.

W tych miejscach zrobimy zakupy w niedziele niehandlowe

Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy jednak niektórych placówek, takich jak sklepy na stacjach benzynowych, apteki, cukiernie, kwiaciarnie czy punkty gastronomiczne, a także sklepów, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel. W niedziele niehandlowe otwarte więc mogą być:

  • apteki i punkty apteczne,
  • stacje paliw płynnych,
  • zakłady lecznicze dla zwierząt,
  • placówki handlowe, gdzie przeważa sprzedaż kwiatów,
  • placówki handlowe, których działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, kuponów z grami i wyrobów tytoniowych,
  • placówki pocztowe, gdzie przeważa działalność usług związana z pocztą,
  • placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej,
  • placówki handlowe w zakładach hotelarskich,
  • placówki handlowe w zakresie kultury, sportu, turystyki, wypoczynku i oświaty,
  • miejscach handlu organizowanych na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez,
  • piekarnie, cukiernie, lodziarnie.

Harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku

Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają w następujące dni:

REKLAMA

  • 26 stycznia,
  • 13 kwietnia,
  • 27 kwietnia,
  • 29 czerwca,
  • 31 sierpnia,
  • 7 grudnia,
  • 14 grudnia,
  • 21 grudnia.

W grudniu 2025 roku wprowadzono trzy niedziele handlowe (7, 14 i 21 grudnia), co jest zmianą względem wcześniejszych lat, aby umożliwić dłuższy okres zakupów przedświątecznych. Wyjątkiem jest Wigilia (24 grudnia), która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Podsumowując, w 2025 roku handel w niedziele jest możliwy tylko w wymienione wyżej osiem dni, a poza nimi sklepy są zamknięte, z wyjątkiem placówek zwolnionych z zakazu.

Źródło: INFOR
