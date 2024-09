Wynagrodzenie na poziomie 8189,74 zł. Jest wzrost rok do roku o 820,77 zł [11,1%]

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zostanie zastąpiony nowym świadczeniem o nazwie „aktywnie w domu”, które jest częścią programu „Aktywny Rodzic”. Świadczenie „Aktywnie w domu” wypłacane będzie w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy, co oznacza, że łączna wysokość wypłaconych świadczeń co do zasady, wyniesie 12 000 zł na dziecko, czyli tyle samo co dotychczasowy RKO.