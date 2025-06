4806 zł minimalnej pensji w 2026 roku? Rząd ujawnia plany, związki żądają więcej – gorący spór o wynagrodzenia

rozwiń >

W 2026 roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 4806 zł brutto – taką propozycję przedstawił rząd. Wzrost o 140 zł oznacza 3-procentową podwyżkę, która – według wielu – nie nadąża za inflacją i realnymi kosztami życia. Minimalna stawka godzinowa miałaby wynosić 31,40 zł. Teraz propozycją zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Tymczasem związki zawodowe żądają 5015 zł, a pracodawcy postulują jedynie 50 zł podwyżki. Spór o płacę minimalną nabiera tempa – a jego rozstrzygnięcie wpłynie na sytuację finansową milionów Polaków.

Rząd proponuje: 4806 zł brutto od stycznia 2026

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w czwartek 12 czerwca rząd przyjął propozycję dotyczącą przyszłej wysokości płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2026 roku najniższe wynagrodzenie w Polsce ma wynosić 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o 140 zł względem obowiązującej w 2025 r. stawki (4666 zł brutto). Proporcjonalnie wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa, z 30,20 zł do 31,40 zł.

Choć propozycja wpisuje się w ustawowe minimum, dla wielu pracowników może okazać się rozczarowująca – realny wzrost wynagrodzenia, przy utrzymującej się inflacji i rosnących kosztach życia, jest niewielki.

Teraz głos ma Rada Dialogu Społecznego

Zgodnie z procedurą, propozycje rządowe trafią teraz do Rady Dialogu Społecznego (RDS) – forum, w którym zasiadają przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu. RDS ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli to się nie uda, rząd samodzielnie ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia, które musi zostać ogłoszone do 15 września w Dzienniku Ustaw.

Związki zawodowe: pensja minimum 5015 zł!

Rządowa propozycja nie zadowala związków zawodowych, które we wspólnym stanowisku – podpisanym przez NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ – postulują znacznie większy wzrost. Chcą, by minimalna pensja w 2026 roku wyniosła co najmniej 5015 zł brutto, czyli aż o 349 zł więcej niż obecnie. To wzrost o 7,48 proc.

Związki zawodowe podkreślają, że przy obecnej inflacji i rosnących kosztach życia, mniejsze podwyżki oznaczają realny spadek siły nabywczej najniższych wynagrodzeń. Domagają się również, by:

wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 9,05 proc. ,

wynosił nie mniej niż , wzrost płac w sferze budżetowej osiągnął poziom co najmniej 12 proc.

Prezes OPZZ Piotr Ostrowski zauważył, że rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej jest na poziomie równym prognozowanej przyszłorocznej inflacji. „Oznacza to, że osoby, które zarabiają płacę minimalną, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie” – powiedział.

Pracodawcy ostrożni: tylko 50 zł podwyżki i nowy system od 2027 r.

Zupełnie odmienne stanowisko prezentują organizacje pracodawców. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że proponowana podwyżka jest zbyt wysoka.

Według nich wzrost powinien być zgodny z obowiązującym mechanizmem ustawowym i nie przekraczać 50 zł. Jednocześnie postulują wprowadzenie od 2027 r. nowego modelu ustalania płacy minimalnej – jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ich zdaniem byłby to bardziej przewidywalny i sprawiedliwy system.

"Nie jesteśmy zachwyceni wysokością podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku, którą zaproponował rząd, jest za wysoka. Bardziej racjonalne byłoby zwiększenie minimalnego wynagrodzenia tak, aby utrzymywało się ono na poziomie 50% przeciętnej płacy. Jako organizacje pracodawców proponowaliśmy, aby wzrost płacy minimalnej opierał się o wskaźnik wynikający z obecnie obowiązującej ustawy, tj. nie przekroczył 50 zł" – powiedział prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Co mówi prawo o wynagrodzeniu minimalnym?

Obowiązujące przepisy gwarantują, że minimalne wynagrodzenie rośnie co roku co najmniej o prognozowany wskaźnik inflacji. Dodatkowo, jeśli w pierwszym kwartale danego roku minimalna pensja jest niższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia, wówczas musi zostać powiększona o 2/3 prognozowanego realnego wzrostu PKB.

To oznacza, że w praktyce rząd ma ograniczone pole manewru – ale wybór konkretnej stawki zależy od przyjętych prognoz i interpretacji danych ekonomicznych.

Walka o minimalną pensję dopiero się zaczyna

Choć rządowa propozycja została już przyjęta, prawdziwa batalia o przyszłe stawki rozegra się w najbliższych tygodniach. Rada Dialogu Społecznego będzie zapewne miejscem trudnych negocjacji między stroną społeczną a biznesem. Na stole leżą trzy różne wizje: rządowa ostrożność, pracownicze żądania i powściągliwość pracodawców.

Decyzja, jaka zapadnie do połowy września, będzie miała ogromne znaczenie dla ponad 3 milionów pracowników w Polsce zarabiających płacę minimalną. Dla wielu to kwestia być może nie tylko godnego życia, ale i finansowego przetrwania.

Tabela: Zmiany pensji minimalnej w Polsce w latach 2015-2025

Oto tabela pokazująca wysokość najniższej krajowej w Polsce na przestrzeni lat 2015-2025. W 2023 r. oraz 2024 r. płaca minimalna była podwyższana dwa razy w roku – w styczniu i lipcu.

Rok Wynagrodzenie od 1 stycznia Wynagrodzenie od 1 lipca 2025 r. 4666 zł brutto - 2024 r. 4242 zł brutto 4300 zł brutto 2023 r. 3490 zł brutto 3600 zł brutto 2022 r. 3010 zł brutto - 2021 r. 2800 zł brutto - 2020 r. 2600 zł brutto - 2019 r. 2250 zł brutto - 2018 r. 2100 zł brutto - 2017 r. 2000 zł brutto - 2016 r. 1850 zł brutto - 2015 r. 1750 zł brutto -