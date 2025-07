Nawet 26 900 zł miesięcznie „na rękę”, gwarancja zatrudnienia, najszybszy rozwój, a często również – możliwość pracy zdalnej. Te stanowiska pracy to zapewniają

Zgodnie z najnowszym raportem przygotowanym przez World Economic Forum, pt. „The Future of Jobs Report” – w ciągu najbliższych pięciu lat (tj. w okresie od 2025 do 2030 r.) na 15 wyselekcjonowanych w ramach badania stanowiskach pracy, zostanie odnotowany najwyższy przyrost ich znaczenia w miejscu pracy, a tym samym – dają one gwarancję zatrudnienia, szybkiego rozwoju i niemałych zarobków, które – mogą sięgać nawet 26 900 zł miesięcznie netto. W związku z trwającymi właśnie rekrutacjami na uczelnie wyższe – podpowiadamy jakie studia wybrać, żeby zdobyć najbardziej pożądany zawód przyszłości.

15 zawodów przyszłości, na które warto postawić (według raportu „The Future of Jobs Report” z 2025 r.)

Według raportu o przyszłości miejsc pracy („The Future of Jobs Report 2025”) ze stycznia 2025 r.1, który został przygotowany na tegoroczne World Economic Forum (które odbyło się w terminie 20-24 stycznia br.) i który stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego u ponad 1000 wiodących, globalnych pracodawców (reprezentujących łącznie ponad 14 milionów pracowników z całego świata) – zawody, których rola w miejscu pracy, do 2030 r. (czyli w ciągu najbliższych 5 lat), ma najbardziej wzrosnąć lub co najmniej – pozostać stabilna, to:

REKLAMA

Big Data Specialist (Specjalista ds. analizy Big Data/Analityk Big Data) – który według ankietowanych pracodawców, został zidentyfikowany jako stanowisko, na którym do 2030 r., zostanie odnotowany najistotniejszy i najszybszy rozwój, oceniony na ponad 100 proc., FinTech Engineer (Inżynier FinTech) – z prognozowanym wzrostem roli tego stanowiska w miejscu pracy na poziomie ponad 80 proc., AI and Machine Learning Specialist (Spacjalista AI i ML) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 80 proc., Software and Applications Developer (Programista/Developer oprogramowania i aplikacji) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Security Management Specialist (Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Data Warehousing Specialist (Specjalista ds. hurtowni danych) – ze wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Autonomous and Electric Vehicle Specialist (Specjalista ds. pojazdów autonomicznych i elektrycznych) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., UI and UX Designer (Projektant UI/UX) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Light Truck or Delivery Services Driver (Kurier/Kierowca lekkich samochodów dostawczych) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Internet of Things Specialist (Specjalista ds. Internetu Rzeczy (IoT)) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Data Analyst and Scientist (Analityk i specjalista ds. danych) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 40 proc., Environmental Engineer (Inżynier środowiska) – z prognozowanym wzrostem na poziomie 40 proc., Information Security Analyst (Analityk bezpieczeństwa informacji) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 20 proc., Devops Engineer (Inżynier DevOps) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 20 proc. oraz Renewable Energy Engineer (Inżynier energii odnawialnej) – z prognozowanym wzrostem na poziomie ponad 20 proc.

Jeszcze lepiej, obrazuje to poniższy wykres:

Najszybciej rozwijające się stanowiska pracy (Top fastest-growing jobs (in:) „The Future of Jobs Report 2025”, 01.2025 r.) Inne

Z raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs pt. „Rynek pracy IT 2024/2025”2 wynika z kolei, że – w roku 2024, w stosunku do roku 2023 – stanowiska pracy z obszaru „Data & BI” zajęły drugie miejsce (zaraz za kategorią „Security”), pod względem największego wzrostu liczby ogłoszeń o pracę – przyrost o 34 proc., co również potwierdza, iż w najbliższych latach nie powinno być problemu ze znalezieniem pracy w tym obszarze.

16 stanowisk pracy, które najbardziej stracą na znaczeniu (według raportu „The Future of Jobs Report” z 2025 r.)

Wśród 16 zawodów, które w okresie od 2025 do 2030 r. najbardziej stracą na znaczeniu, autorzy raportu „The Future of Jobs Report”, wytypowali natomiast:

Postal Service Clerk (pracownik obsługi pocztowej) – z prognozowanym spadkiem roli tego stanowiska u ankietowanych pracodawców na poziomie ponad 20 proc., Bank Teller and Related Clerk (kasjer bankowy i pracownik obsługi bankowej) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 20 proc., Data Entry Clerk (pracownik zajmujący się wprowadzaniem danych) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 20 proc., Cashier and Ticket Clerk (kasjer, sprzedawca biletów) – z prognozowanym spadkiem na poziomie 20 proc., Administrative Assistant and Executive Secretary (asystent administracyjny, sekretarz zarządu) – z prognozowanym spadkiem na poziomie 20 proc., Printing and Related Trade Worker (pracownik poligrafii i pokrewnych zawodów) – z prognozowanym spadkiem na poziomie 20 proc., Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerk (pracownik z obszaru księgowości, rachunkowości i płac) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., Material-Recording and Stock-Keeping Clerk (pracownik zajmujący się ewidencją materiałową, magazynier) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., Transportation Attendant and Conductor (pracownik obsługi w transporcie, konduktor) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., Door-To-Door Sales Worker (akwizytor – przedstawiciel handlowy prowadzący sprzedaż bezpośrednią) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., News and Street Vendor (sprzedawca prasy) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., Graphic Designer (grafik) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., Claims Adjuster, Examiner and Investigator (likwidator szkód, rzeczoznawca i specjalista ds. dochodzeń ubezpieczeniowych) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ponad 10 proc., Legal Official (urzędnik wymiaru sprawiedliwości) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ok. 10 proc., Legal Secretary (asystent prawny) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ok. 10 proc. oraz Telemarketer (telemarketer) – z prognozowanym spadkiem na poziomie ok. 10 proc.

Jeszcze lepiej, obrazuje to poniższy wykres:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowiska pracy, których znaczenie odnotuje największy spadek (Top fastest declining jobs (in:) „The Future of Jobs Report 2025”, 01.2025 r.) Inne

Z pełną treścią raportu „The Future of Jobs Report 2025”, można natomiast zapoznać się poniżej:

Raport pt. „The Future of Jobs Report 2025” ze stycznia 2025 r.

Na jakie zarobki można liczyć na najszybciej rozwijającym się stanowisku pracy?

Stanowisko pracy, na którym w ciągu najbliższych 5 lat (tj. w okresie od 2025 do 2030 r.) prognozowany jest najszybszy rozwój, jest – Big Data Specialist (Specjalista ds. analizy Big Data/Analityk Big Data).

Według raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs pt. „Rynek pracy IT 2024/2025”2 – w obszarze „Data & BI”, w 2024 r., zarobki oscylowały pomiędzy:

21 800 zł – 26 900 zł netto – w przypadku umów B2B i odpowiednio

– i odpowiednio 16 000 zł – 22 000 zł brutto – w przypadku umów o pracę.

Z analizy Olx (na dzień 30.06.2025 r.) wynika natomiast, iż konkretnie – na stanowisku Specjalisty ds. analizy Big Data/Analityka Big Data (który posiada już nieco doświadczenia), aktualnie zarabia się średnio – 15 463 brutto, przy czym:

połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku, zarabia między 11 379 zł brutto a 18 998 zł brutto;

według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak – 25 proc. najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku, otrzymuje mniej niż 11 379 zł brutto, a 25 proc. najlepiej wynagradzanych – zarabia więcej niż 18 998 zł brutto ;

; Starszy Specjalista ds. analizy Big Data, w województwie mazowieckim, może natomiast liczyć na zarobki: od 11 563 zł brutto do 19 329 zł brutto (średnia: 15 447 zł brutto). 25% osób na tym stanowisku w województwie mazowieckim – zarabia więcej niż 19 329 zł brutto.

Jaką uczelnię wybrać, żeby w przyszłości znaleźć pracę na stanowisku Analityka Big Data?

W zdobyciu pracy na stanowisku Analityka Big Data – z całą pewnością, pomoże posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Większość analityków w tej dziedzinie, rozpoczyna swoją karierę od ukończenia studiów wyższych, a preferowanym kierunkiem jest w tym przypadku – informatyka. Gdzie zatem najlepiej rozpocząć studia na kierunku informatyka w 2025 r.? Odpowiedź na to pytanie, można znaleźć w najnowszym rankingu szkół wyższych Perspektywy (z 2025 r.)3.

Zgodnie z powyższym, informatykę, najlepiej jest ukończyć na:

Uniwersytecie Warszawskim, który zajął pierwsze miejsce w rankingu za 2025 r. (jak i za dwa lata poprzedzające – tj. za rok 2024 i 2023), a w następnej kolejności warto studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Uniwersytecie Gdańskim albo Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (które to – obie – zajęły piąte miejsce w rankingu).

Z pełnym rankingiem szkół wyższych i kierunków studiów Perspektywy 2025, można zapoznać się pod adresem: LINK.

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje na studia wyższe w 2025 r.?

Rekrutacje na studia wyższe w 2025 r. rozpoczyna się w różnych terminach w zależności od uczelni, ale najczęściej w maju lub czerwcu – a zatem, już trwają. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego – zapisy na stacjonarne studia pierwszego stopnia, na kierunku Informatyka, ruszyły 5 czerwca 2025 r. i potrwają do 9 lipca 2025 r. Czasu na wybór wymarzonej i gwarantującej sukces drogi zawodowej, pozostało już zatem bardzo niewiele.

1 World Economic Forum, „The Future of Jobs Report 2025”, 01.2025 r.

2 No Fluff Jobs pt. „Rynek pracy IT 2024/2025”

3 Perspektywy, Ranking szkół wyższych oraz Ranking kierunków studiów 2025