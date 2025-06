500 złotych dodatku do emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że co miesiąc mogą dostać te pieniądze

To wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe świadczenie zyskało sobie miano 500 plus dla seniora. Przysługuje tylko tym, którzy wymagają stałej opieki i spełniają określone kryterium dochodowe.

Komu przysługuje 500 plus dla seniora

Świadczenie wysokości 500 złotych przysługuje tym, którzy nie mają prawa do emerytury ani renty i nie mają innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych. Także wtedy gdy prawo do świadczenia mają, ale ich łączna kwota brutto, nie przekracza miesięcznie 2052,39 złotych.

Jeśli ta obecnie obowiązująca kwota zostanie przekroczona, wówczas 500 plus dla seniora jest pomniejszane wedle zasady "złotówka za złotówkę". Jednak uwaga, powyżej kwoty 2552,39 zł świadczenie w ogóle nie przysługuje. Co roku próg dochodowy jest waloryzowany.

Nie tylko kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe to jedno, bo kluczowym warunkiem wymaganym do zyskania pieniędzy jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub innego równoważnego dokumentu. To dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych 500 plus dla seniora wypłaca zwykle tym, którzy skończyli 75 lat, stąd wzięło się upowszechnienie takiej a nie innej nazwy. Jednak szansę na świadczenie mają także osoby młodsze, po ukończeniu osiemnastego roku życia, kiedy uzasadnia to ich stan zdrowia.

500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie 500 plus można złożyć w placówce ZUS, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eZUS. W sytuacji, kiedy ktoś w momencie składania dokumentu nie ma aktualnego orzeczenia, wówczas należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

ZUS ocenia czy ci, którzy o świadczenie się ubiegają, rzeczywiście wymagają stałej opieki. W sytuacji odmowy, od decyzji można się odwołać w ciągu miesiąca od jej doręczenia.

Świadczenie przyznawane jest na czas, na jaki obowiązuje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie jest bezterminowe, pieniądze będą wypłacane do końca życia.