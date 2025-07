Od 1 lipca 2025 r. wnioski o 3 ważne świadczenia. Kto może je otrzymać?

Dobry start w 2025 r. ZUS przyjmuje wnioski od 1 lipca 2025 r.

Wniosek o świadczenie dobry start Zakład Ubezpieczeń Społeczny będzie przyjmował do końca listopada. O świadczenie warto jednak zawnioskować w lipcu lub sierpniu, aby pieniądze wpłynęły na konto do 30 września 2025 r. Można to zrobić tylko elektronicznie, za pomocą:

• aplikacji mZUS,

• Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

• bankowości elektronicznej lub

• portalu Emp@tia.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł ZUS wypłaci na wskazany we wniosku rachunek bankowy, dlatego ważne jest podanie prawidłowego numeru konta.

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko które uczy się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia (lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami). Pieniędzy na wyprawkę nie mogą otrzymać dzieci rozpoczynające naukę w tzw. zerówce i studenci.

Wnioski on-line o zasiłki rodzinne i dodatki od 1 lipca 2025 r.

Rodzice o niższych dochodach mogą już składać wnioski w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu Emp@tia) o zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres, który rozpocznie się 1 listopada 2025 r. i potrwa do 30 października 2026 r. Gminy dokumenty w tradycyjnej, papierowej formie, będą przyjmowały od 1 sierpnia 2025 r.

Ważne Od terminu złożenia wniosku zależy wypłata świadczenia. Aby zachować ciągłość świadczeń, wniosek zasiłek rodzinny z dodatkami trzeba złożyć do końca sierpnia 2025 r.

Wysokość otrzymywanego wsparcia zależy od konkretnej sytuacji. Na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia zasiłek wynosi 95 zł, na starsze dziecko aż do ukończenia 18. roku życia – 124 zł, a na dorosłe dziecko do ukończenia 24. roku życia – 135 zł miesięcznie. Co istotne, rodzic uprawniony do zasiłku może dostawać też określone dodatki np. z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo), na dojazdy do szkoły 69 zł miesięcznie od września do czerwca) i inne. Ustawa o świadczeniach rodzinnych wymienia 7 takich dodatków.

Trzeba jednak pamiętać, iż wsparcie w tej formie nie jest łatwo uzyskać ze względu na niskie kryteria dochodowe. Aktualnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością, to próg jest wyższy i wynosi 764 zł. W przypadku przekroczenia progu dochodowego gminy stosują zasadę „złotówka za złotówkę”.

Do dochodu są wliczane świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. To istotna informacja dla osób ubiegających się również o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego po zmianach

Od kilku miesięcy obowiązują nowe maksymalne kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zostały podniesione z 500 do 1000 zł.

Ważne Po zmianach zatem świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000 zł.

Nie zmieniły się zasady uzyskiwania świadczeń z FA. Tak jak dotychczas przysługują one osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują ich z powodu bezskuteczności egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. Zmianie nie uległo też kryterium dochodowe, które wynosi 1209 zł (netto)., zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia alimentacyjne gminy wypłacają co do zasady do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej alimenty z funduszu przysługują do ukończenia 25. roku życia. Na dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z FA samorządy wypłacają bezterminowo.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 października 2025 r., jednak wnioski – podobnie jak w przypadku zasiłków rodzinnych – można złożyć wcześniej:

• od 1 lipca 2025 r. przez portal Emp@tia;

• od 1 sierpnia 2025 r. osobiście za pośrednictwem poczty w gminie.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

W przypadku złożenia dokumentów do końca sierpnia, rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczeń pomiędzy kolejnymi okresami.