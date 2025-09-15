REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Płaca minimalna 2026: Rząd nie rozpieszcza, tylko 4806 zł brutto! To duże rozczarowanie, bo to zerowy wzrost płacy realnej

Płaca minimalna 2026: Rząd nie rozpieszcza, tylko 4806 zł brutto! To duże rozczarowanie, bo to zerowy wzrost płacy realnej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2025, 15:46
Adam Kuchta
Płaca minimalna 2026: Rząd nie rozpieszcza, jedynie 4806 zł brutto! To duże rozczarowanie, bo oznacza zerowy wzrost płacy realnej
Płaca minimalna 2026: Rząd nie rozpieszcza, jedynie 4806 zł brutto! To duże rozczarowanie, bo oznacza zerowy wzrost płacy realnej
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jest już rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na 2026 rok. Od 1 stycznia najniższa pensja ma wynosić 4806 zł brutto, a stawka godzinowa – 31,40 zł. Taka ostateczna decyzja została przyjęta przez Radę Ministrów po fiasku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego.

rozwiń >

Premier podpisał już rozporządzenia dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2026 rok. To istotna informacja dla milionów Polaków – zarówno pracowników etatowych, jak i osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Zgodnie z dokumentem, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), nowa wysokość pensji minimalnej została już ustalona i zostanie wprowadzona z początkiem stycznia 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego rząd zdecydował o jednostronnym ustaleniu stawek płacy minimalnej na 2026 rok?

Wyjaśnijmy, że każdego roku toczą się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na mocy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), rząd przekazuje RDS propozycję stawek, a strony mają 30 dni na osiągnięcie porozumienia.

W przypadku braku konsensusu, zgodnie z art. 2 ust. 5 wspomnianej ustawy, obowiązek ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej przechodzi na Radę Ministrów. W 2025 roku, mimo upływu ustawowego terminu, nie udało się osiągnąć porozumienia między przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych i rządu. W efekcie Rada Ministrów była zobowiązana do podjęcia decyzji samodzielnie i ogłoszenia rozporządzenia najpóźniej do 15 września 2025 roku.

Minimalna pensja i stawka godzinowa 2026 – znamy konkretne liczby

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalono konkretne kwoty, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Są one identyczne z propozycją, jaką wcześniej przedłożono Radzie Dialogu Społecznego. Oznacza to, że mimo braku kompromisu, rząd nie zmienił zaproponowanych wcześniej stawek. Nowe kwoty wyglądają następująco:

REKLAMA

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku to 4806 zł brutto miesięcznie,
  • minimalna stawka godzinowa (dla umów zlecenia i świadczenia usług) w 2026 roku wyniesie 31,40 zł brutto.

Te wartości oznaczają lekki wzrost względem poprzednich lat. Mają też oczywiście istotne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest tak ważny?

Minimalne wynagrodzenie za pracę pełni w gospodarce kilka kluczowych funkcji. Przede wszystkim chroni pracowników przed wyzyskiem i zapewnia minimalny poziom dochodu, który pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatkowo, coroczne podnoszenie płacy minimalnej wpływa na całą strukturę wynagrodzeń w kraju – zwiększa presję płacową i może napędzać wzrosty w pozostałych grupach zawodowych. Ma również przełożenie na składki ZUS, podatki oraz świadczenia, takie jak zasiłki czy emerytury minimalne.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyższe płace oznaczają większy popyt konsumpcyjny, co z kolei może stymulować wzrost gospodarczy.

Skutki zmian wysokości płacy minimalnej – co to wszytko oznacza to dla pracowników i pracodawców?

Podniesienie płacy minimalnej do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie oznacza, że osoby zatrudnione na pełen etat na najniższym wynagrodzeniu krajowym otrzymają co miesiąc około 3531 zł netto (przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu i bez ulg). Wzrost stawki godzinowej do 31,40 zł brutto ma natomiast szczególne znaczenie dla pracowników świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym popularnych umów zlecenia. To grupa, która często była dotąd mniej chroniona. Najważniejsze konsekwencje dla rynku pracy to:

  • wyższe koszty zatrudnienia dla pracodawców, szczególnie w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw),
  • potrzeba optymalizacji zatrudnienia i automatyzacji procesów w niektórych branżach,
  • większa konkurencja o pracownika – wyższe wynagrodzenia mogą zwiększyć rotację i mobilność na rynku pracy,
  • potencjalne podniesienie cen towarów i usług, jako reakcja firm na wzrost kosztów personalnych.

Związki zawodowe chciały sporej podwyżki najniższej krajowej, natomiast pracodawcy chcieli maksymalnie 50 złotych

Przypomnijmy, że wspólna propozycja NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zakładała wzrost płacy minimalnej w 2026 roku do 5015 zł brutto, czyli o 349 zł więcej niż obecnie (7,48 proc.). Gdyby propozycja została przyjęta, pracownicy mogliby liczyć na wynagrodzenie minimalne w wysokości 3748,97 zł netto. Związkowcy argumentowali, że tylko taka podwyżka pozwoliłaby zrekompensować utratę siły nabywczej wynikającej z inflacji i realnie poprawiłaby sytuację pracowników.

Prezes OPZZ Piotr Ostrowski zauważył, że rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej jest na poziomie równym prognozowanej przyszłorocznej inflacji. „Oznacza to, że osoby, które zarabiają płacę minimalną, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie” – powiedział.

Zupełnie odmienne stanowisko zaprezentowały organizacje pracodawców, takie jak Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawcy wskazują, że proponowana podwyżka rządowa jest zbyt wysoka. Według nich wzrost powinien być zgodny z obowiązującym mechanizmem ustawowym i nie przekraczać 50 zł. Jednocześnie postulują wprowadzenie od 2027 r. nowego modelu ustalania płacy minimalnej – jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ich zdaniem byłby to bardziej przewidywalny i sprawiedliwy system.

3 proc. wzrostu to znacznie mniej niż w poprzednich latach i bardziej nawiązuje do elementu związanego z inflacją, która nas czeka, więc jest to ochrona realnej wartości płacy minimalnej. Docelowo ten mechanizm powinien gwarantować wzrost płacy minimalnej na poziomie połowy przeciętnego wynagrodzenia albo 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej” – powiedział prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Kto stoi za rozporządzeniem? Resort pracy chciał więcej, ale się nie udało

Za opracowanie rozporządzenia odpowiedzialne było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Bezpośredni nadzór nad dokumentem sprawowała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która - według nieoficjalnych informacji - chciała znacznie większej podwyżki, nawet trochę ponad 5 tys. zł, ale ostateczny głos w tej sprawie miał podobno resort finansów. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański miał nie zgodzić się na propozycje związkowców i resortu pracy.

Tak czy siak, mamy już jasność co do wysokości najniższej krajowej w przyszłym roku. Warto mieć na uwadze, że nowe rozporządzenie będzie miało daleko idące skutki zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców. Dlatego już dziś na pewno warto przygotować się na nadchodzące zmiany – finansowo, organizacyjnie i strategicznie.

Tabela: Zmiany płacy minimalnej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, czyli w latach 2015-2025

Oto tabela pokazująca wysokość najniższej krajowej w Polsce na przestrzeni lat 2015-2025. W 2023 r. oraz 2024 r. płaca minimalna była podwyższana dwa razy w roku – w styczniu i lipcu.

Rok

Wynagrodzenie od 1 stycznia

Wynagrodzenie od 1 lipca

2025 r.

4666 zł brutto

-

2024 r.

4242 zł brutto

4300 zł brutto

2023 r.

3490 zł brutto

3600 zł brutto

2022 r.

3010 zł brutto

-

2021 r.

2800 zł brutto

-

2020 r.

2600 zł brutto

-

2019 r.

2250 zł brutto

-

2018 r.

2100 zł brutto

-

2017 r.

2000 zł brutto

-

2016 r.

1850 zł brutto

-

2015 r.

1750 zł brutto

-

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku. Podlega ono ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Musi zostać ogłoszone do 15 września 2025 r.

Zobacz również:
Powiązane
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy są rozczarowani i mówią o niesprawiedliwości
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy są rozczarowani i mówią o niesprawiedliwości
Samotni Polacy w pułapce spadkowej! Co z majątkiem po śmierci, co z testamentem?
Samotni Polacy w pułapce spadkowej! Co z majątkiem po śmierci, co z testamentem?
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się przyczepi? Sprawdź, zanim będzie za późno!
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się przyczepi? Sprawdź, zanim będzie za późno!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2026: 4806 zł brutto. Ile netto do wypłaty na rękę minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2025

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r., określono, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Wyjaśniamy.
Ekspert BCC o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2026 r.: „po raz pierwszy od wielu lat (rząd) pozwolił zadziałać algorytmowi wpisanemu w ustawę”. W ocenie eksperta, jest to ulga dla pracodawców
15 wrz 2025

Od stycznia 2026 r. wzrośnie zarówno płaca minimalna, jak i minimalna stawka godzinowa. Rząd przyjął w tej sprawie rozporządzenie. Rozporządzenie z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Co oznacza kod niepełnosprawność 03-L w 2025 roku?
15 wrz 2025

Symbol niepełnosprawności 03-L w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Czy pracownicy z takim orzeczeniem mają prawo do wyższego dofinansowania z PFRON? Jakie zasiłki, świadczenia i ulgi można uzyskać?
Zamknięcie granicy z Białorusią 2025 a siła wyższa w kontraktach handlowych. Konsekwencje dla biznesu
15 wrz 2025

Czy zamknięcie granicy z Białorusią w 2025 roku to trzęsienie ziemi w kontraktach handlowych i biznesie? Nie. To test zarządzania ryzykiem kontraktowym w łańcuchu dostaw. Czy można powołać się na siłę wyższą?

REKLAMA

Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
15 wrz 2025

Czy wprowadzenie nowych przepisów skracających czas pracy w postaci 4-dniowego tygodnia pracy ma sens? Co trzeba zrobić w firmie, aby wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian było skuteczne? W przeciwnym razie może tylko nasilać problem wypalenia zawodowego.
Nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetówki w 2025 roku. Mogą otrzymać nawet 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Oto warunki, jakie muszą spełnić
15 wrz 2025

Nagroda jubileuszowa to pieniężne wyróżnienie przyznawane pracownikom za długoletnią pracę i zaangażowanie w firmie lub instytucji. Przysługuje ona przede wszystkim pracownikom zatrudnionym w sektorze budżetowym, takim jak nauczyciele, urzędnicy państwowi, pracownicy służby cywilnej, a także strażacy, górnicy czy pracownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Najniższa krajowa 2025 a zasiłki z ZUS i MOPS. Jak wzrost pensji wpływa na świadczenia i limity dochodowe?
15 wrz 2025

Wzrost najniższej krajowej oznacza nie tylko wyższe wypłaty dla pracowników. Razem z nim zmieniają się kwoty zasiłków, progów dochodowych i warunki przyznawania wielu świadczeń, w tym zasiłku chorobowego, świadczenia pielęgnacyjnego czy rodzinnego. Paradoksalnie: wyższa pensja może sprawić, że niektórzy stracą pomoc od państwa. Sprawdź, kto skorzysta na nowej najniższej krajowej, a kto może przez nią wszystko stracić.
Zmiany w Kodeksie pracy 2026 - co zaliczamy do stażu pracy?
15 wrz 2025

Sejm przyjął projekt zmiany Kodeksu pracy w 2026 roku. Ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w naliczaniu stażu pracy. Jak obecnie liczymy staż pracy? Kto skorzysta na nowych przepisach? Teraz zajmą się nimi senatorowie.

REKLAMA

Dłuższy okres kontroli drogowej: nic się nie ukryje przed inspekcją? Jak firmy transportowe mogą uniknąć częstszych i wyższych kar?
15 wrz 2025

Mija kilka miesięcy od wprowadzenia nowych zasad sprawdzania kierowców na drodze. Zmiana przepisów, wynikająca z pakietu mobilności, dwukrotnie wydłużyła okres kontroli drogowej: z 28 do 56 dni wstecz. Dla inspekcji transportowych w UE to znacznie rozszerzone możliwości nadzoru, dla przedsiębiorstw transportowych – szereg kolejnych wyzwań. Jak sobie radzić w zupełnie innej rzeczywistości kontrolnej, by unikać kar finansowych i innych poważnych konsekwencji?

System kaucyjny 2025: od października mała rewolucja, a sklepy nie są gotowe? Dodatkowe koszty i brak miejsca na składowanie butelek i puszek
15 wrz 2025

Zaledwie kilkanaście dni pozostało do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 października, wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały zbierać opakowania objęte systemem, z kolei mniejsze punkty sprzedaży mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Zmiany są nowością nie tylko dla przedsiębiorców – badania pokazują, że z systemu kaucyjnego korzystało dotychczas zaledwie 28 proc. Polaków . Pozytywnie oceniły go trzy na cztery osoby z tej grupy, co potwierdza coraz większe przywiązanie konsumentów do kwestii ekologicznych w handlu detalicznym. Choć są one ważne również dla właścicieli sklepów, przepisy w obecnym kształcie rodzą w ich opinii zbyt wiele wyzwań finansowych i organizacyjnych.

REKLAMA