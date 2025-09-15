Nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetówki w 2025 roku. Mogą otrzymać nawet 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Oto warunki, jakie muszą spełnić

Nagroda jubileuszowa to pieniężne wyróżnienie przyznawane pracownikom za długoletnią pracę i zaangażowanie w firmie lub instytucji. Przysługuje ona przede wszystkim pracownikom zatrudnionym w sektorze budżetowym, takim jak nauczyciele, urzędnicy państwowi, pracownicy służby cywilnej, a także strażacy, górnicy czy pracownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

rozwiń >

Czym jest nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa to forma dodatkowego wynagrodzenia, które pracodawca może przyznać pracownikowi z okazji osiągnięcia określonego stażu pracy. Jest to forma docenienia za długoletnią współpracę i zaangażowanie. Chociaż nie jest ona prawnie wymagana, często stanowi element wewnętrznych regulaminów pracowniczych.

REKLAMA

REKLAMA

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa przysługuje:

Pracownikom sektora budżetowego : Nauczyciele, pracownicy samorządowi oraz wielu innych mają uregulowane prawo do nagrody jubileuszowej w swoich ustawach.

: Nauczyciele, pracownicy samorządowi oraz wielu innych mają uregulowane prawo do nagrody jubileuszowej w swoich ustawach. Pracownikom sektora prywatnego: W tym przypadku prawo do nagrody jubileuszowej zależy od wewnętrznych regulaminów danej firmy. Nie jest to świadczenie gwarantowane przez Kodeks pracy.

Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje z chwilą ukończenia przez pracownika dwudziestoletniego okresu zatrudnienia. Kolejne nagrody przysługują co pięć lat. Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po spełnieniu warunków uprawniających. W przypadku opóźnienia pracownikowi przysługują odsetki.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przewidzianym w przepisach wykonawczych do ustaw regulujących status zawodowy określonych grup pracowników. Wśród beneficjentów tego świadczenia znajdują się m.in.: nauczyciele, pracownicy samorządowi, służby cywilnej, służby zdrowia, urzędnicy skarbowi, górnicy oraz pracownicy bibliotek i instytucji kultury.

REKLAMA

Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetówki w 2025 roku?

Wysokość nagrody jubileuszowej jest ściśle powiązana ze stażem pracy i stanowi określony procent miesięcznego wynagrodzenia. Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetówki i urzędów państwowych? W tym roku wysokość nagrody jubileuszowej dla pracowników budżetówki i urzędów państwowych wynosi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

20 lat pracy: – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,

25 lat pracy: – 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia,

30 lat pracy: – 150 proc. miesięcznego wynagrodzenia,

35 lat pracy: – 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia,

40 lat pracy: – 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia,

45 lat pracy: – 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Co istotne, do stażu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne, które z mocy przepisów są uwzględniane, jak na przykład okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do nagrody pracownik nabywa w dniu, w którym upływa wymagany staż pracy, a wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po tym terminie. Podstawą do obliczenia jej wysokości jest wynagrodzenie z dnia nabycia prawa lub z dnia wypłaty, w zależności od tego, która opcja jest korzystniejsza dla pracownika. Roszczenie o wypłatę nagrody przedawnia się po 3 latach.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w 2025 roku?

Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla nauczycieli? Nauczyciele mają własne zasady. W tym roku wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli wynosi:

75 proc.: po 20 latach pracy,

100 proc.: po 25 latach pracy,

150 proc.: po 30 latach pracy,

200 proc.: po 35 latach pracy,

250 proc.: po 40 latach pracy,

300 proc.: po 45 latach pracy,

400 proc.: po 50 latach pracy.

Co ważne, w 2025 roku największe zmiany w regulacjach dotyczących nagród jubileuszowych dotyczą nauczycieli. Choć w tym roku zasady pozostają bez zmian, planowane jest wprowadzenie nowelizacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Na mocy tych zmian nauczyciele mają otrzymać nagrodę za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia. Co więcej, nagroda za 40 lat pracy zostanie podwyższona z dotychczasowych 250 proc. do 300 proc. wynagrodzenia. Należy również pamiętać, że nagroda jubileuszowa jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), o ile jest przyznawana nie częściej niż co 5 lat.

Czy nagroda jubileuszowa może przepaść?

Tak, nagroda jubileuszowa może przepaść, ponieważ roszczenie o jej wypłatę przedawnia się po 3 latach od dnia, w którym stało się wymagalne, a brak odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej staż pracy również może skutkować brakiem wypłaty nagrody. Przedawnienie nie oznacza wygaśnięcia nagrody, ale pracodawca może skorzystać z zarzutu przedawnienia, co uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczenia na drodze sądowej.

Czy nagroda jubileuszowa jest wliczana do emerytury?

Nagroda jubileuszowa nie wpływa bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury, ponieważ jest traktowana jako świadczenie jednorazowe, a nie jako składka odprowadzana do systemu emerytalnego w regularnych odstępach czasu, jak wynagrodzenie. Składki ZUS od nagrody jubileuszowej są odprowadzane tylko wtedy, gdy przysługuje ona pracownikowi częściej niż co pięć lat, a w takich przypadkach nagroda faktycznie zwiększa podstawę wymiaru przyszłej emerytury.

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej w budżetówce

Nagrodę jubileuszową w budżetówce należy wypłacić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej, co oznacza, że powinna ona trafić do pracownika w dniu, w którym osiągnął on wymagany staż pracy, lub najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę w tym samym miesiącu. Jeśli dzień nabycia prawa do nagrody jest dniem wolnym od pracy, wypłata powinna nastąpić w najbliższym dniu roboczym.

Co się wlicza do nagrody jubileuszowej?

Do nagrody jubileuszowej wlicza się staż pracy, obejmujący wszystkie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a także inne okresy regulowane odrębnymi przepisami, takie jak czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy okres urlopu wychowawczego. Podstawa nagrody to wynagrodzenie z dnia nabycia prawa do nagrody, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki (w tym stażowe i funkcyjne) oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Nagroda jubileuszowa w 2025 roku - podsumowanie najważniejszych informacji

W firmach prywatnych przyznawanie nagrody jubileuszowej zależy od regulaminów wewnętrznych lub układów zbiorowych pracy. Prawo do nagrody nabywa się po osiągnięciu określonego stażu pracy, najczęściej po 20, 25, 30, 35, 40 lub 45 latach. Wysokość nagrody w 2025 roku jest ustalona procentowo od miesięcznego wynagrodzenia i wynosi 75 proc. po 20 latach pracy, 100 proc. po 25 latach, 150 proc. po 30 latach, 200 proc. po 35 latach, 300 proc. po 40 latach i 400 proc. po 45 latach pracy. Aby otrzymać nagrodę jubileuszową, pracownik musi udokumentować swój staż pracy i sam zgłosić się do pracodawcy z odpowiednimi dokumentami, ponieważ roszczenie o wypłatę nagrody przedawnia się po trzech latach. Wypłata nagrody jubileuszowej jest zatem uzależniona od formalnego potwierdzenia zatrudnienia i spełnienia warunków stażowych, a jej brak może nastąpić, gdy niezbędne dokumenty nie są dostępne. Nagroda ta stanowi formę docenienia lojalności i długoletniego zaangażowania pracownika w zakładzie pracy.