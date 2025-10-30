REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Od stycznia wzrośnie nie tylko płaca minimalna. Te świadczenia też pójdą w górę

Od stycznia wzrośnie nie tylko płaca minimalna. Te świadczenia też pójdą w górę

30 października 2025, 07:33
[Data aktualizacji 30 października 2025, 07:12]
Maja Retman
Maja Retman
Ci, którzy muszą wyżyć z minimalnej pensji cieszą się z podwyżki, którą dostaną od nowego roku. Jednak ten medal ma dwie strony. Podwyżka najniższej krajowej o ból głowy przyprawia przedsiębiorców, bo uruchamia efekt domina. Chodzi nie tylko o większe koszty zatrudnienia. Razem z najniższą krajową w górę szybują i inne wskaźniki, dotyczące nie tylko wysokości składek ZUS, ale także między innymi odpraw czy odszkodowań.

4806 zł brutto ma wynieść od stycznia przyszłego roku płaca minimalna. To tylko 140 zł więcej niż obecnie, ale ta zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji. Chodzi zarówno o pracowników, jak i przedsiębiorców, także tych, którzy nikogo nie zatrudniają.

Tyle „na rękę” wyniesie minimalna pensja po podwyżce

Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie na rękę również odczuje różnicę. Obecnie przelew wynosi 3510,92 zł netto, a od stycznia 2026 roku wzrośnie do 3605,85 zł netto. Oznacza to wzrost miesięczny o 94,93 zł.

W górę idzie też Minimalna stawka godzinowa

Od 2026 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. To ważna informacja szczególnie dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz przedsiębiorców zlecających krótkoterminowe prace.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz większe koszty zatrudnienia

Taki wzrost najniższej krajowej pracodawców przyprawia o ból głowy przedsiębiorców bo to oznacza większe koszty prowadzenia biznesu.

Dziś całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wynosi 5621,60 zł, od przyszłego roku będzie to już 5790,28 zł. To dodatkowe 168,65 zł miesięcznie – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Składki ZUS jeszcze wyższe

Zmiana minimalnej płacy wpływa także na wysokość składek ZUS. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. małego ZUS-u zapłacą nieco więcej – składki wzrosną o ponad 13 zł miesięcznie, ponieważ podstawą ich wyliczenia jest 30% płacy minimalnej.

Największym obciążeniem jest składka zdrowotna

Największe obciążenie czeka przedsiębiorców przy składce zdrowotnej. Do tej pory podstawą była kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Juszczyk. Od 2026 roku podstawę stanowi już pełne minimalne wynagrodzenie, a to oznacza, że minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. To skok aż o 117,58 zł miesięcznie.

Jaki będzie dodatek za pracę w nocy?

Podwyżka wpływa także na wysokość dodatku za pracę w nocy, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Przykładowo, w sierpniu 2025 roku wynosi 5,83 zł za godzinę, a od 2026 roku wzrośnie do 6,01 zł za godzinę.

Więcej trzeba też płacić za postojowe

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie postojowe nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. Dlatego od stycznia 2026 roku będzie ono wynosiło 4806 zł, zamiast obecnych 4666 zł.

Pracownicy otrzymają ponad 70 tys. złotych odprawy

Zmiana płacy minimalnej wpływa też na maksymalną wysokość odpraw. Obecnie maksymalna odprawa to 69 990 zł, a od stycznia 2026 roku limit wzrośnie do 72 090 zł brutto.

Taki będzie limit przychodów dla działalności nierejestrowanej

Od przyszłego roku zmieni się także limit przychodów dla działalności nierejestrowanej. Do tej pory wynosił on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 3499,50 zł. Od 2026 roku limit zostanie powiązany z kwotą 225 proc. minimalnego wynagrodzenia kwartalnie, co da 10 813,50 zł na kwartał. To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla działalności sezonowych.

Wyższe odszkodowania

Odszkodowania związane z naruszeniem zasady równego traktowania czy rozwiązaniem umowy z powodu mobbingu nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie. W praktyce od 2026 roku minimalne odszkodowanie wyniesie 4806 zł.

Mandaty i grzywny też w górę

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również maksymalne kary. Grzywna za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść do 96 120 zł (teraz to 93 320 zł). W przypadku mandatów karnych limit wyniesie 23 030 zł.

Zmieni się stawka wynagrodzenia gwarancyjnego

Minimalne wynagrodzenie to także najniższe wynagrodzenie gwarancyjne, czyli świadczenie przysługujące pracownikowi w miesiącach, w których z uwagi na rozkład czasu pracy nie wykonywał pracy. Od 2026 roku wyniesie ono 4806 zł brutto.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie oznacza jedynie wyższej pensji i stawki godzinowej dla pracowników – podkreśla Piotr Juszczyk. To zmiana, która uruchamia efekt domina, od kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, przez wysokość składek ZUS i zdrowotnej, aż po limity działalności nierejestrowanej, odszkodowania czy grzywny. Dla pracowników to większe bezpieczeństwo i wyższe świadczenia, dla przedsiębiorców kolejne wyzwanie finansowe w 2026 roku.

Źródło: INFOR
