Nie tylko płaca minimalna idzie w górę od stycznia 2026 roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już konkretne wyliczenia

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.

Minimalna pensja w górę. Kwota niewielka, duże skutki

4806 zł brutto ma wynieść od stycznia przyszłego roku płaca minimalna. To tylko 140 zł więcej niż obecnie, ale ta zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji. Chodzi zarówno o pracowników, jak i przedsiębiorców, także tych, którzy nikogo nie zatrudniają.

Ile faktycznie trafi do pracownika?

Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie na rękę również odczuje różnicę. Obecnie przelew wynosi 3510,92 zł netto, a od stycznia 2026 roku wzrośnie do 3605,85 zł netto. Oznacza to wzrost miesięczny o 94,93 zł.

Wyższa stawka godzinowa od nowego roku

Od 2026 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. To ważna informacja szczególnie dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz przedsiębiorców zlecających krótkoterminowe prace.

Pracodawcy zapłacą więcej za etat

Taki wzrost najniższej krajowej pracodawców przyprawia o ból głowy przedsiębiorców bo to oznacza większe koszty prowadzenia biznesu.

Ile będzie kosztować minimalny pracownik?

Dziś całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wynosi 5621,60 zł, od przyszłego roku będzie to już 5790,28 zł. To dodatkowe 168,65 zł miesięcznie – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Mały ZUS też droższy

Zmiana minimalnej płacy wpływa także na wysokość składek ZUS. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. małego ZUS-u zapłacą nieco więcej – składki wzrosną o ponad 13 zł miesięcznie, ponieważ podstawą ich wyliczenia jest 30 proc. płacy minimalnej.

Składka zdrowotna uderzy najmocniej

Największe obciążenie czeka przedsiębiorców przy składce zdrowotnej. Do tej pory podstawą była kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Juszczyk. Od 2026 roku podstawę stanowi już pełne minimalne wynagrodzenie, a to oznacza, że minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. To skok aż o 117,58 zł miesięcznie.

Podwyżka wpływa także na wysokość dodatku za pracę w nocy, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Przykładowo, w sierpniu 2025 roku wynosi 5,83 zł za godzinę, a od 2026 roku wzrośnie do 6,01 zł za godzinę.

Postojowe powiązane z minimalną pensją

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie postojowe nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. Dlatego od stycznia 2026 roku będzie ono wynosiło 4806 zł, zamiast obecnych 4666 zł.

Wyższe odprawy przy zwolnieniach

Zmiana płacy minimalnej wpływa też na maksymalną wysokość odpraw. Obecnie maksymalna odprawa to 69 990 zł, a od stycznia 2026 roku limit wzrośnie do 72 090 zł brutto.

Nowe limity dla działalności nierejestrowanej

Od przyszłego roku zmieni się także limit przychodów dla działalności nierejestrowanej. Do tej pory wynosił on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 3499,50 zł. Od 2026 roku limit zostanie powiązany z kwotą 225 proc. minimalnego wynagrodzenia kwartalnie, co da 10 813,50 zł na kwartał. To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla działalności sezonowych.

Minimalne odszkodowania też rosną

Odszkodowania związane z naruszeniem zasady równego traktowania czy rozwiązaniem umowy z powodu mobbingu nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie. W praktyce od 2026 roku minimalne odszkodowanie wyniesie 4806 zł.

Wyższe mandaty i kary finansowe

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również maksymalne kary. Grzywna za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść do 96 120 zł (teraz to 93 320 zł). W przypadku mandatów karnych limit wyniesie 23 030 zł.

Wynagrodzenie gwarancyjne na nowym poziomie

Minimalne wynagrodzenie to także najniższe wynagrodzenie gwarancyjne, czyli świadczenie przysługujące pracownikowi w miesiącach, w których z uwagi na rozkład czasu pracy nie wykonywał pracy. Od 2026 roku wyniesie ono 4806 zł brutto.

Efekt domina odczują wszyscy

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie oznacza jedynie wyższej pensji i stawki godzinowej dla pracowników – podkreśla Piotr Juszczyk. To zmiana, która uruchamia efekt domina, od kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, przez wysokość składek ZUS i zdrowotnej, aż po limity działalności nierejestrowanej, odszkodowania czy grzywny. Dla pracowników to większe bezpieczeństwo i wyższe świadczenia, dla przedsiębiorców kolejne wyzwanie finansowe w 2026 roku.