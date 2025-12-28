REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od stycznia 2026 roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już konkretne wyliczenia

Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od stycznia 2026 roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już konkretne wyliczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 grudnia 2025, 08:25
Maja Retman
Maja Retman
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.

rozwiń >

Minimalna pensja w górę. Kwota niewielka, duże skutki

4806 zł brutto ma wynieść od stycznia przyszłego roku płaca minimalna. To tylko 140 zł więcej niż obecnie, ale ta zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji. Chodzi zarówno o pracowników, jak i przedsiębiorców, także tych, którzy nikogo nie zatrudniają.

REKLAMA

REKLAMA

Ile faktycznie trafi do pracownika?

Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie na rękę również odczuje różnicę. Obecnie przelew wynosi 3510,92 zł netto, a od stycznia 2026 roku wzrośnie do 3605,85 zł netto. Oznacza to wzrost miesięczny o 94,93 zł.

Zobacz również:

Wyższa stawka godzinowa od nowego roku

Od 2026 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. To ważna informacja szczególnie dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz przedsiębiorców zlecających krótkoterminowe prace.

Pracodawcy zapłacą więcej za etat

Taki wzrost najniższej krajowej pracodawców przyprawia o ból głowy przedsiębiorców bo to oznacza większe koszty prowadzenia biznesu.

REKLAMA

Ile będzie kosztować minimalny pracownik?

Dziś całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wynosi 5621,60 zł, od przyszłego roku będzie to już 5790,28 zł. To dodatkowe 168,65 zł miesięcznie – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mały ZUS też droższy

Zmiana minimalnej płacy wpływa także na wysokość składek ZUS. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. małego ZUS-u zapłacą nieco więcej – składki wzrosną o ponad 13 zł miesięcznie, ponieważ podstawą ich wyliczenia jest 30 proc. płacy minimalnej.

Zobacz również:

Składka zdrowotna uderzy najmocniej

Największe obciążenie czeka przedsiębiorców przy składce zdrowotnej. Do tej pory podstawą była kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Juszczyk. Od 2026 roku podstawę stanowi już pełne minimalne wynagrodzenie, a to oznacza, że minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. To skok aż o 117,58 zł miesięcznie.

Wyższy dodatek za pracę w nocy

Podwyżka wpływa także na wysokość dodatku za pracę w nocy, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Przykładowo, w sierpniu 2025 roku wynosi 5,83 zł za godzinę, a od 2026 roku wzrośnie do 6,01 zł za godzinę.

Postojowe powiązane z minimalną pensją

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie postojowe nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. Dlatego od stycznia 2026 roku będzie ono wynosiło 4806 zł, zamiast obecnych 4666 zł.

Wyższe odprawy przy zwolnieniach

Zmiana płacy minimalnej wpływa też na maksymalną wysokość odpraw. Obecnie maksymalna odprawa to 69 990 zł, a od stycznia 2026 roku limit wzrośnie do 72 090 zł brutto.

Nowe limity dla działalności nierejestrowanej

Od przyszłego roku zmieni się także limit przychodów dla działalności nierejestrowanej. Do tej pory wynosił on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 3499,50 zł. Od 2026 roku limit zostanie powiązany z kwotą 225 proc. minimalnego wynagrodzenia kwartalnie, co da 10 813,50 zł na kwartał. To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla działalności sezonowych.

Minimalne odszkodowania też rosną

Odszkodowania związane z naruszeniem zasady równego traktowania czy rozwiązaniem umowy z powodu mobbingu nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie. W praktyce od 2026 roku minimalne odszkodowanie wyniesie 4806 zł.

Wyższe mandaty i kary finansowe

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również maksymalne kary. Grzywna za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść do 96 120 zł (teraz to 93 320 zł). W przypadku mandatów karnych limit wyniesie 23 030 zł.

Zobacz również:

Wynagrodzenie gwarancyjne na nowym poziomie

Minimalne wynagrodzenie to także najniższe wynagrodzenie gwarancyjne, czyli świadczenie przysługujące pracownikowi w miesiącach, w których z uwagi na rozkład czasu pracy nie wykonywał pracy. Od 2026 roku wyniesie ono 4806 zł brutto.

Efekt domina odczują wszyscy

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie oznacza jedynie wyższej pensji i stawki godzinowej dla pracowników – podkreśla Piotr Juszczyk. To zmiana, która uruchamia efekt domina, od kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, przez wysokość składek ZUS i zdrowotnej, aż po limity działalności nierejestrowanej, odszkodowania czy grzywny. Dla pracowników to większe bezpieczeństwo i wyższe świadczenia, dla przedsiębiorców kolejne wyzwanie finansowe w 2026 roku.

Powiązane
Przełomowa zmiana w prawie spadkowym. Nowe przepisy zupełnie wywracają dotychczasowe reguły dziedziczenia
Przełomowa zmiana w prawie spadkowym. Nowe przepisy zupełnie wywracają dotychczasowe reguły dziedziczenia
Urzędy skarbowe prześwietlają bankowe konta Polaków do pięciu lat wstecz. Sprawdzają ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
Urzędy skarbowe prześwietlają bankowe konta Polaków do pięciu lat wstecz. Sprawdzają ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
Oferują pracę od ręki. Płacą 19 tysięcy miesięcznie! Nie są potrzebne ani matura, ani studia
Oferują pracę od ręki. Płacą 19 tysięcy miesięcznie! Nie są potrzebne ani matura, ani studia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
28 gru 2025

Remont kościoła, budowa parkingu, wywóz śmieci z parafialnego cmentarza, na takie między innymi wydatki idą pieniądze zbierane przez księży podczas mszy. Ale i do kościołów wkracza rewolucja. Już w kilkuset polskich parafiach można bezgotówkowo złożyć ofiarę. Zdaniem księży, dzięki temu finanse parafii są bardziej przejrzyste. Czy dawanie na tacę odejdzie w przeszłość?
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
Darowizna, od której nie płaci się ani podatku od darowizny, ani dochodowego, ani PCC, ani VAT. Jakie warunki musi spełniać?
27 gru 2025

Jakie konsekwencje podatkowe może wywołać darowizna? Każdorazowo jest to uzależnione od tego, z jakimi podmiotami mamy do czynienia. W grę mogą wchodzić co najmniej aspekty opodatkowania podatkiem od darowizn, dochodowym i VAT.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
27 gru 2025

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres. Te same dokumenty, te same pytania, ta sama niepewność: czy decyzja znów będzie tylko na rok albo dwa. Tymczasem prawo przewiduje możliwość wydania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, bez terminów, bez kolejnych komisji i bez konieczności ciągłego udowadniania swojego stanu zdrowia. Nie decyduje jednak nazwa choroby ani długość leczenia. Najważniejsze są rokowania. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie bezterminowe, przy jakich schorzeniach zapadają takie decyzje najczęściej oraz jak w praktyce wygląda cała procedura.

REKLAMA

W której gminie podatnik zapłaci podatek od środków transportowych? Czy może wybrać tę, w której obowiązują niższe stawki?
27 gru 2025

Miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, czy siedziba działalności gospodarczej? Gdzie trzeba zapłacić podatek od środków transportowych? Przepisy budzą wątpliwości, a podatnicy wolą płacić mniej, a nie więcej.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
27 gru 2025

Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.
Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania [sylwester 2025/2026]
28 gru 2025

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.
Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
28 gru 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, bez prawa do stażu. Tak od lat wygląda codzienność milionów Polaków pracujących na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu, uchodzących za patologię rynku pracy. Teraz ma się to zmienić. Od nowego roku w Kodeksie pracy szykuje się przełomowa zmiana. Do stażu będą wliczane nie tylko etaty, lecz także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. Dla tych, których system przez lata pomijał oznacza to konkretne korzyści takie jak dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki.

REKLAMA

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Najem mieszkań: jaki był kończący się rok na rynku - cieszą się wynajmujący, koszty liczą najemcy
26 gru 2025

W 2025 roku wynajem mieszkań w większości miast Polski drożał. Skoki cen nie były gwałtowne, a kilka miast zanotowało nawet obniżkę stawek. 80 zł za metr kwadratowy mieszkania za najem w Warszawie to był pik notowany tuż przed powrotem studentów na uczelnie. Na koniec roku stawki wróciły do poziomu 78 zł w stolicy, a także utrzymały się na poziomie 39 zł w najtańszej z zestawienia Częstochowie.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA