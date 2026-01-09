REKLAMA

Skarbówka wam tego nie daruje. Od nowego roku obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści

Skarbówka wam tego nie daruje. Od nowego roku obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści

09 stycznia 2026, 07:40
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Drobne, wykonywane okazjonalnie usługi „ złotej rączki, sprzedaż pojedynczych rzeczy w internecie, taki drobny biznes można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmieni się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.

Coraz wyższe rachunki za prąd, coraz droższe zakupy, to sprawia, że domowe budżety pękają w szwach. W takiej sytuacji niektórzy decydują się na prowadzenie drobnego biznesu, takiego jak na przykład okazyjna sprzedaż w internecie czy usługi złotej rączki. To nierejestrowana działalność gospodarcza, co oznacza, że bez konieczności zakładania firmy, bez opłacania składek ZUS można legalnie więcej zarobić. Trzeba jednak uważać, żeby nie wpaść w objęcia fiskusa. Chodzi o miesięczne limity, które mogą być barierą dla prowadzenia takiego biznesu.

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Ile można zarobić w 2025 roku?

Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej- wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt. - W 2025 roku kwota wynagrodzenia minimalnego wzrosła do 4 666 zł. Oznacza to, że miesięczny przychód nie może być wyższy niż 3 499,50 zł. W konsekwencji w tym roku można zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności.

- Działalność nierejestrowana jest korzystna dla podatnika, ponieważ cechuje się minimalną ilością formalności oraz brakiem konieczności opłacania składek ZUS. Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – wskazuje ekspert i dodaje, że działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Wyznaczonego, miesięcznego limitu nie można przekroczyć

W przypadku, gdy podatnik osiąga dochód tylko z działalności nierejestrowanej, to w 2025 roku maksymalnie zapłaci podatek w kwocie 1449 zł przy dochodach 41994 zł. - Pamiętać przy tym należy, że przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Juszczyk.- Dodatkowo, przy takiej działalności możemy również uwzględniać zakupy. Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku.

W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – ocenia ekspert.

Działalność nierejestrowana w 2026 roku. Będzie nowy limit

Zbliżający się wielkimi krokami nowy, 2026 rok, przyniesie zmiany. Nierejestrowana działalność gospodarcza będzie mieć nowy, znacznie wyższy limit. Co więcej, będzie liczony kwartalnie, a nie jak dotychczas miesięcznie – podaje gazetaprawna.pl. Ile wyniesie? Limit przychodów z działalności nierejestrowej w 2026 roku nie będzie mógł przekroczyć 225 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w żadnym kwartale. Ponieważ już wiadomo, że najniższa ustawowa pensja wyniesie 4 806 zł, działalność nierejestrową będzie można prowadzić do osiągnięcia przychodu 10 813,50 zł na kwartał.

Dla tych, którzy prowadzących działalność nierejestrowaną, oznacza to jeszcze większą dowolność. Dlaczego? Bo wyższy będzie nie tylko limit. Swobodnie będzie można też rozdzielać kwotę pomiędzy trzy miesiące w kwartale. - Tym samym w jednym miesiącu będzie można zarobić więcej, w kolejnych zaś mniej. Ważne jedynie, aby suma z całego kwartału nie przekroczyła ustawowo określonego limitu – wskazuje dziennik.

Zawieszenie działalności gospodarczej a działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana może być prowadzona również wyłącznie w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej w okresie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy. Warto zaznaczyć, że czas zawieszenia działalności gospodarczej uznaje się za okres jej niewykonywania – wyjaśnia gazetaprawna.pl Oznacza to, że jeżeli ktoś ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, lecz faktycznie jej nie prowadził, ponieważ w ciągu ostatnich sześćdziesięciu miesięcy była zawieszona, wówczas może prowadzić działalność nierejestrowaną.

Pytanie, co z okresem karencji w roku 2026? Tu nic się przepisach nie zmieni. Okres ten nie został ani skrócony, ani wydłużony.

Przywileje i obowiązki czyli dwie strony medalu działalność nierejestrowanej

Ci, którzy decydują się na prowadzenie drobnego biznesu nie muszą się rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Są też zwolnieni z obowiązku zgłaszania nierejestrowanej działalności gospodarczej w GUS i Urzędzie Skarbowym oraz z obowiązku prowadzenia księgi dochodów i rozchodów. Nie odprowadzają też zaliczek na podatek dochodowy i nie płacą podatku VAT. To wielkie ułatwienie, w sytuacji, kiedy na konto wpływają niewysokie i nieregularne przychody.

Jednak prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej wiąże się też z koniecznością wypełniania określonych warunków. Trzeba mieć kasę fiskalną w przypadku sprzedaży towarów i usług objętych tym obowiązkiem. Jest też konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania faktur na życzenie klienta oraz rozliczania podatku dochodowego w ramach rocznej deklaracji PIT-36.

Co w stacji przekroczenia wyznaczonego zarobkowego limitu? Wówczas, należy w ciągu siedmiu dni należy zarejestrować swoją działalność w CEiDG.

Źródło: INFOR
