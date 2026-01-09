REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Emerytury » PPK » PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną

PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną

09 stycznia 2026, 20:54
Paweł Huczko
Paweł Huczko
PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 15 września 2025 r., poz. 1242), od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł brutto.
Przypomnijmy, że w 2025 r. obowiązywało minimalne wynagrodzenie w kwocie 4666 zł brutto.

Można obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK. W 2026 r. nowy, większy limit wynagrodzenia

Z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do nie mniej niż 0,5% - zob. art. 27 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ) może skorzystać tylko taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności (120%) minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu.

Od 1 stycznia 2026 r. 120% płacy minimalnej wzrosło do 5767,20 zł.

Uczestnik PPK (pracownik), który chce skorzystać z uprawnienia do obniżenia swojej wpłaty podstawowej, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu (pracodawcy) deklarację w tej sprawie w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty limitu. Obniżona wpłata podstawowa - w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK - obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez niego tej deklaracji, uwzględnionej przez podmiot zatrudniający.

Jak podkreśla PFR Portal PPK (mojeppk.pl), podmiot zatrudniający (pracodawca) nie może uwzględniać deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej złożonej przez uczestnika PPK w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika - osiągane w tym podmiocie - przekracza kwotę limitu.

Podmiot zatrudniający uwzględnia zatem tylko wynagrodzenie, które wypłaca. Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, sam powinien zsumować swoje wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy nie przekracza limitu.

Natomiast gdy uczestnik PPK (pracownik), nawet tylko w jednym miesiącu i u jednego pracodawcy, skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie ma do tego uprawnienia - nie otrzyma dopłaty rocznej za ten rok. Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje prawo uczestnika PPK, który skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, do dopłaty rocznej na podstawie informacji otrzymanych z ZUS.

Dla kogo dopłata roczna w 2026 roku?

W ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych przyjęto (art. 32), że dopłatę roczną finansowaną z Funduszu Pracy - w niezmiennej od kilku lat wysokości 240 zł - otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku kalendarzowym (finansowane przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.
Natomiast uczestnicy PPK, którzy obniżyli swoją wpłatę podstawową (poniżej 2%, ale do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia), aby otrzymać dopłatę roczną, muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty.

Jak już wyżej wspomniano, od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Zatem warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2026 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 1009,26 zł (6 x 4806 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 252,32 zł (1009,26 x 25%). Limity te obowiązują także w przypadku, gdy dana osoba rozpoczęła oszczędzanie w PPK w trakcie roku.

Za jeden rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej - niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK. Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje ta dopłata.

Warto też wiedzieć, że dopłaty rocznej nie otrzyma uczestnik PPK, który:
1) w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,
2) po osiągnięciu 60. roku życia, rozpoczął wypłatę środków ze swojego rachunku PPK.

Dopłata roczna za 2025 rok do 15 kwietnia 2026 r.

Przypomnijmy też, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2025 rok było zgromadzenie w owym roku na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 979,86 zł. Jeżeli w 2025 roku uczestnik PPK skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 244,97 zł. Taka dopłata roczna w kwocie 240 zł za 2025 r. zostanie dopisana do rachunku PPK tych osób do 15 kwietnia 2026 r. 

Źródło: INFOR
Prawo
