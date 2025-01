Stanie w długiej kolejce, albo wiszenie na telefonie, tak w niejednej przychodni wygląda teraz próba umówienia się do lekarza i na badania. Jeśli już się uda, terminy bywają niewiarygodnie odległe. Czy nadchodzi koniec tej udręki? Sto pięćdziesiąt placówek medycznych zgłosiło się do pilotażu e-rejestracji. To ma być początek prawdziwej rewolucji, bo nowe zasady będą obowiązkowe.

Centralna e-rejestracja. Co na tym zyskamy?

Jak to będzie działać w praktyce?

Kiedy e-rejestracja będzie powszechna i obowiązkowa? Czy nadchodzi koniec stania w kolejkach i wiszenie na telefonie, żeby umówić się do specjalisty? Preludium do nadchodzących zmian już jest. Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała o rozpoczęciu kolejnego pilotażu centralnej e-rejestracji. REKLAMA Do pilotażu, który obejmuje badania profilaktyczne z zakresu mammografii, cytologii i pierwszorazowych wizyt u kardiologa, zgłosiło się sto pięćdziesiąt placówek medycznych. Spośród nich trzydzieści dziewięć zintegrowało systemy informatyczne z systemem P1 – wyjaśniła minister. Centralna e-rejestracja. Co na tym zyskamy? REKLAMA Centralna e-rejestracja ma sprawić, że łatwo i szybko umówimy się do lekarza przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mobilną mojeIKP. Ta mała rewolucja ma przynieść samodzielne zarządzanie wizytami, mniej nieodwołanych terminów, informacje o dostępności świadczeń w czasie rzeczywistym oraz skrócenie czasu oczekiwania. Jak informuje serwis rynekzdrowia.pl, pilotaż obejmuje wybrane świadczenia zdrowotne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i wybrane badania w ramach programów profilaktycznych. Pacjenci samodzielnie zapiszą się przez IKP na pierwszą wizytę do kardiologa (z e-skierowaniem) oraz na cytologię i mammografię (bez skierowania, zgodnie z zasadami programów profilaktycznych). Zobacz również: Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy o nich nie wiedzą. Da się odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak to zrobić? Jak to będzie działać w praktyce? REKLAMA Wszyscy pacjenci otrzymają powiadomienia nie tylko o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza, ale też o każdej zmianie, na przykład jej odwołaniu i nowej dacie. Dzięki filtrowaniu wyników według kryteriów, na przykład takich jak lokalizacja, będzie można wyszukać najbliższą placówkę. Dalszy ciąg materiału pod wideo Jest jedno „ale”. Należy jednak pamiętać, że w Internetowym Koncie Pacjenta pojawią się tylko te placówki, które przystąpiły do pilotażu i udostępniły wolne terminy w centralnej e-rejestracji. - To nie będą wszystkie miejsca, gdzie można wykonać badania profilaktyczne (mammografia i cytologia) oraz zapisać się do kardiologa – pisze rynekzdrowia.pl. Pacjenci, którzy korzystają ze świadczeń poza kolejnością, na przykład honorowi krwiodawcy i kobiety w ciąży, umówią się wyłącznie w wybranej placówce (osobiście lub telefonicznie). Kiedy e-rejestracja będzie powszechna i obowiązkowa? Już w listopadzie wiceminister zdrowia Marek Kos przedstawił w Sejmie harmonogram wprowadzania systemu e-rejestracji na terenie placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. Jak przekazał, objęcie centralną elektroniczną rejestracją wszystkich świadczeń zaplanowano na 2029 rok. - Jesteśmy obecnie na etapie pilotażu, po wprowadzeniu którego trzeba będzie go zbadać, poprawić pewne elementy i zaproponować rozwiązania - przytacza wypowiedź wiceszefa resortu rynekzdrowia.pl. Jak zaznaczył Kos, według planu, etap pilotażowy ma finiszować z końcem czerwca 2025 roku. Bezpośrednio po nim nastąpi etap ewaluacji, który rozpocznie się od kwietnia 2025 r., a zakończy w ostatnim dniu października 2025 roku. Wiceminister wyjaśnił, że w roku 2025 planowane jest wdrożenie systemu centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia. Wedle jego zapowiedzi, również w 2025 roku ma wejść w życie ustawa wdrażająca centralną e-rejestrację.