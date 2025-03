Nadchodzi weekend ze zmianą czasu: czy to już noc z 22 na 23 marca

Marzec to jeden z dwóch miesięcy w roku kiedy w zegarach przestawiamy czas z zimowego na letni lub z letniego na zimowy. Wiadomo, że operacja jest w nocy z soboty na niedzielę, ale kiedy dokładnie. Przestawiamy zegarki do przodu czy cofamy, śpimy godzinę dłużej lub krócej?

Pytanie o godzinę do przodu czy do tyłu towarzyszy zawsze zmianie czasu – czy to zimowego na letni, czy letniego na zimowy. No i pytanie, w który weekend to ma nastąpić. Dla większości nawet skojarzenie miesięcy, w których następuje zmiana czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy jest dość trudne.

Zmiana czasu w marcu - zimowy na letni, w który weekend

A przecież zmiany czasu miało już w ogóle nie być – i to od kilku lat. W dalszym ciągu pozostaje też otwarte pytanie, kiedy historia zmian czasu dobiegnie końca.

sześć lat temu, w marcu 2019 r. wydawało się, że w końcu jesteśmy bliżej ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii zakończenia operacji przestawiania dwa razy w roku zegarów o godzinę do przodu albo o godzinę do tyłu. 26 marca 2019 r., na kilka dni przed kolejną operacją przestawiania wskazówek, Parlament Europejski podjął decyzję ostatecznej rezygnacji z zamian na czas letni i zimowy. Jednak nie w marcu 2019 r., ale dwa lata później. Tyle bowiem czasu potrzeba by przygotować się we wszystkim krajach Unii Europejskiej na operację rezygnacji z czasu letniego i zimowego.

Tymczasem mija już sześć lat i w marcu 2025 r. dalej musimy przestawiać zegarki z czasu letniego na zimowy. Zgodnie ze wciąż obowiązującym prawem ma to się stać w ostatni weekend marca, w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 29 na 30 marca.

Zmiana czasu z zimowego na letni 2024: czy to noc z 15 na 16 marca?

Zamieszanie ze zmianami czasu na zimowy i na letni trwa w Polsce już bez mała pół wieku – a nieprzerwanie od 1983 r.

Teraz w Polsce wciąż czas zmieniamy dwa razy w roku, bo mamy czas letni i czas zimowy. W ostatnią niedzielę marca, po pięciu miesiącach czasu zimowego, przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. W związku z czym śpimy o godzinę krócej, ale wieczorem dłużej jest jasno. W ten sposób przechodzimy z czasu zimowego na letni. Siedem miesięcy później (bo tyle obowiązuje czas letni), w ostatnią niedzielę października cofamy zegarki z 3:00 na 2:00, przechodząc tym samym z powrotem na czas zimowy.

Czas zimowy obowiązuje z kolei od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca. Warto dodać, że kiedyś, do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zegarki z czasu letniego na zimowy przestawialiśmy w ostatnią niedzielę września.

Jak już łatwo ustalić, na czas letni przejdziemy dopiero za trzy tygodnie - w ostatni weekend marca, kiedy to w nocy z 29 na 30 marca przestawimy zegarki o godzinę do przodu.

Czas zimowy na letni 2025: kto zyskuje, kto traci

Pierwotnie wierzono, że zmiana czasu z letniego na zimowy – i odwrotnie, przyniesie gospodarce korzyści ekonomiczne. I w skali makro: budżetowi państwa oraz przedsiębiorstwo. I w skali mikro – gospodarstwom domowym.

Jednak nigdy tak naprawdę nie dokonano bilansu zysków i strat. Bo poza iluzorycznymi korzyściami z przesuwania czasu wiążą się z tym ogromne koszty. W tym niepoliczalne, związane z zamieszkaniem organizacyjnym oraz np. zdrowiem (przystosowanie organizmu ludzkiego do zmian czasowych).

Choć zmiana czasu może mieć pewne zalety, to jednak wady są częściej zauważane. Do głównych należą m.in.:

wzmożona szansa popadnięcia w depresję

rozregulowanie zegara biologicznego

rozdrażnienie

problemy z koncentracją

wpływ na nasze zdrowie – w dzień po przestawieniu zegarków istnieje wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca zmniejszenie produktywności pracowników, przyzwyczajonych do trybu pracy o innych godzinach.

Wracając jeszcze do nieudanego prologu likwidacji podziału roku na strefę czasu zimowego i strefę czasu letniego warto pamiętać, że w przeprowadzonej wówczas przez Komisję Europejską ankiecie aż 95 proc. Polaków opowiedziało się za likwidacją zmian czasu (najwięcej w Europie).

Teraz ten odsetek być może jest mniejszy, bo pandemia mocno zrewidowała naszego poglądy na różne kwestie.

Zmiana czasu 2025: kiedy koniec przestawiania zegarów

Niestety, na to się nie zanosi. Z formalnego punktu widzenia aktualnie obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026.

Przewiduje ono ostatnią operację zmiany czasu na noc 25 października 2026 roku.

Co prawda rząd się zmienił i zmiana rozporządzania jest dużo prostsza niż uchwalanie ustawy – wszystko się zdarzyć więc może, ale przynajmniej na razie nic nie wskazuje, byśmy do czasu zimowego znów nie wrócili w nocy 27 października br.