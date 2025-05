A na Dzień Matki wspólny wyjazd i noclegi w hotelu ze SPA: jak to zorganizować

Trudno się temu dziwić. Bo chwila tylko we dwoje, z dala od codziennych obowiązków, w pięknym miejscu z dostępem do SPA, może być najlepszym prezentem.

Eksperci portalu Travelist.pl podpowiadają, które hotele warto wybrać na taki wyjątkowy wyjazd.

Trend „wspomnienia zamiast rzeczy” zyskuje na popularności – i to nie tylko wśród młodszych pokoleń. Wspólne chwile, rozmowy bez pośpiechu, relaks i doświadczenia, które zostają w pamięci na długo, dla wielu osób są dziś cenniejsze niż kolejny bukiet kwiatów czy upominek. Nic dziwnego, że luksusowe hotele SPA coraz częściej przygotowują dedykowane pakiety, które łączą odpoczynek ze spędzonym razem czasem.

REKLAMA

Dzień Matki i SPA w klimatycznych miejscach

REKLAMA

Wśród miejsc, które świetnie sprawdzą się na taki wyjątkowy wyjazd, jest Lake Hill Mazury Resort & SPA ***** w Ostródzie.

en elegancki, 5-gwiazdkowy hotel oferuje nie tylko widok na Jezioro Drwęckie i bezpośredni dostęp do miejskiej plaży, ale też imponującą strefę wellness i SPA Lava e Sal z zabiegami w klimacie Hammam, masażami w wodzie Watsu i sesjami jogi czy medytacji. To idealne miejsce, by oderwać się od codzienności i spędzić z mamą weekend w aurze relaksu i regeneracji.

Miłośniczki nieoczywistych wnętrz z historią z pewnością docenią Cukrownię Żnin. W postindustrialnych murach dawnej cukrowni powstał kompleks hotelowy, który łączy design, historię i wellness w jednym miejscu.

Goście mogą tu korzystać z parku wodnego, gabinetów SPA Dr Irena Eris Beauty Partner czy aromaterapeutycznych masaży. Dodatkowe atrakcje – jak seans w kinie czy relaks w hotelowym browarze – sprawiają, że wspólny weekend z mamą zyska nowy, niebanalny wymiar.

W Szklarskiej Porębie, wśród karkonoskich szczytów, znajduje się Platinum Mountain – kompleks, który obok 5-gwiazdkowego hotelu i rodzinnych apartamentów oferuje również przestrzeń wyłącznie dla dorosłych gości.

To miejsce stworzone z myślą o ciszy, spokoju i luksusowym odpoczynku. Prywatne sauny w wybranych apartamentach, rozbudowana strefa wellness, zabiegi SPA Dr Irena Eris Beauty Partner oraz pakiet „She. Bądź wierna. Sobie” to tylko część oferty, która pozwala połączyć kobiecy relaks z aktywnym wypoczynkiem w górach.

Królewskie SPA nad morzem: miejsce na wyjazd z noclegiem i SPA w klasycznym stylu

REKLAMA

A może morze? Royal Baltic w Ustce to butikowy hotel w sosnowym lesie, tuż przy plaży. Na miejscu czeka orientalne Abu Dabi SPA z szeroką gamą zabiegów, masaży i kąpieli – od Hammam po Lomi Lomi.

To doskonała opcja na weekend z mamą, która lubi połączyć spacery brzegiem morza z relaksem w eleganckim SPA.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bez względu na to, czy wybierzecie się na Mazury, nad morze czy w góry – jedno jest pewne. Wspólny weekend w SPA to nie tylko wyjątkowy prezent, ale i piękne wspomnienia, które zostaną z Wami na długo.

A jeśli szukacie jeszcze więcej inspiracji na relaksujący wyjazd, zajrzyjcie do zestawienia najbardziej wyjątkowych hoteli SPA w naszym kraju pod linkiem najlepsze hotele SPA w Polsce.