Rozprawa przed TSUE ws. WIBOR-u. Nie będzie przełomu?

Co wydarzy się 11 czerwca?

Zbliżająca się rozprawa stanowi nieobowiązkowy etap postępowania prejudycjalnego. Trybunał może nie wyznaczyć rozprawy, jeśli na podstawie stanowisk pisemnych uzna sprawę za wyjaśnioną w stopniu wystarczającym do wydania orzeczenia. Fakt wyznaczenia rozprawy w tej sprawie oznacza więc, że w ocenie Trybunału wysłuchanie przedstawicieli zainteresowanych stron podczas rozprawy jest potrzebne dla jej rozstrzygnięcia.



Trybunał nie wydaje wyroku tego samego dnia, w którym odbywa się rozprawa. Procedura postępowania nie przewiduje takiej możliwości. Jeśli ktoś zatem spodziewa się, że 11 czerwca nastąpi jakikolwiek „przełom” w postaci odpowiedzi TSUE na pytania o WIBOR – będzie zawiedziony.



Kolejnym etapem po rozprawie może być (choć nie musi) przedstawienie opinii Rzecznika Generalnego. W praktyce jednak, jeśli w sprawie odbywa się rozprawa, to opinia Rzecznika zazwyczaj jest sporządzana. Taka opinia zwykle jest ogłaszana po kilku miesiącach od rozprawy (3-6 miesięcy). Opinia Rzecznika Generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości UE. Jest to jedynie propozycja rozstrzygnięcia dla sędziów TSUE. Zazwyczaj wyrok TSUE jest ogłaszany w terminie od 3 do 6 miesięcy po przedstawieniu opinii.



Z tego względu oceniamy, że realistycznym terminem ogłoszenia wyroku jest czwarty kwartał 2025 r. (jeśli w sprawie nie będzie opinii Rzecznika) lub pierwsza połowa 2026 r. (jeśli taka opinia zostanie sporządzona).

Czego dotyczy sprawa?

Wbrew niektórym interpretacjom medialnym, Trybunał nie będzie rozstrzygał o prawidłowości samego wskaźnika WIBOR.



TSUE w pierwszej kolejności odpowie na pytanie, czy w ogóle polski sąd powinien w sprawie, w której zostały zadane pytania prejudycjalne, stosować Dyrektywę 93/13. Ustalanie, monitorowanie i kontrola wskaźników referencyjnych regulowana jest bowiem unijnym Rozporządzeniem BMR.



Gdyby nawet TSUE uznał, że w postępowaniu głównym przed polskim sądem należy stosować przepisy Dyrektywy 93/13 i krajowe przepisy implementujące dyrektywę, to i tak nie będzie się zajmował prawidłowością wskaźnika WIBOR, w szczególności metodą jego ustalania, ale tym jakie informacje dotyczące zmiennego oprocentowania opartego o WIBOR powinien uzyskać konsument oraz, czy fakt ustalania WIBOR w sposób regulowany administracyjnie oraz to, że WIBOR został uznany za kluczowy wskaźnik referencyjny sam w sobie oznacza, że postanowienia umowne dotyczące zmiennego oprocentowania opartego o WIBOR powinny być uznane za uczciwe.

Zakwestionowanie WIBOR-u oznaczałoby trudne do przewidzenia skutki polskim sektorze finansowym

Warto podkreślić, że wskaźnik WIBOR odgrywa fundamentalną rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego. Jest on nie tylko powszechnie stosowany w kredytach hipotecznych, ale także w obligacjach, leasingach i produktach inwestycyjnych. Jego eliminacja lub zakwestionowanie miałoby konsekwencje wykraczające daleko poza relację konsument-bank.



System finansowy opiera się na przewidywalności i zaufaniu do instytucji – w tym do mechanizmów kształtowania ceny pieniądza. W ostatnich latach instytucje nadzorcze, zarówno krajowe, jak i unijne, intensywnie pracowały nad zwiększeniem transparentności wskaźników referencyjnych. Jak wynika z oficjalnych stanowisk KNF oraz UOKiK, WIBOR odpowiada w pełni wymogom regulacyjnym zarówno polskim, jak i europejskim.

Więcej faktów, mniej emocji

Zainteresowanie sprawą C-471/24 nie powinno dziwić. Dotyka ona newralgicznych punktów: stabilności rynku i zaufania do instytucji finansowych. Ale tym bardziej potrzebna jest rzetelna wiedza i powściągliwość w formułowaniu wniosków. 11 czerwca to ważna data – ale nie finał, a kolejny jej etap.



Marcin Bartczak, Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA

Autorzy zajmują się WIBOR-em od 2015 roku. Brali udział w przygotowaniu obecnej dokumentacji WIBOR. Audytowali procedury WIBOR-owe i opracowali dla GPW Benchmark dokumentację dotyczącą tego wskaźnika. Nie reprezentują żadnej ze stron w sporach sądowych dot. umów kredytowych.