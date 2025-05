Będzie można dziedziczyć emeryturę po rodzicach. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zapowiada się rewolucja w przepisach. Dzieci mają dziedziczyć emeryturę po rodzicach. Regulujące te kwestie projekt ustawy, przygotowanej przez ministerstwo sportu i turystyki, jest już gotowy.

REKLAMA

Dziedziczenie emerytury po rodzicach nie dla wszystkich

REKLAMA

To przełomowe rozwiązanie, dotychczas nieobecne w polskim systemie ubezpieczeń społecznym, nie oznacza jednak „emerytalnego spadku” z automatu. Nowe, prawne rozwiązania, obejmą tylko konkretną grupę. Chodzi o dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia pobierali tak zwaną emeryturę olimpijską, przysługującą za zdobycie w igrzyskach igrzysk złotego medalu.

Jak jest teraz? Po śmierci medalistów olimpijskich, świadczenie wygasa i rodzina nie może już korzystać z tego finansowego wsparcia. Wedle przygotowanej przez ministerstwo sportu nowelizacji, dzieci zmarłych sportowców mogłyby świadczenie dziedziczyć i to w pełnej wysokości.

O jakich pieniądzach mowa?

Od stycznia tego roku emerytura olimpijska wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie. Co ważne, nie trzeba od niej płacić podatku dochodowego ani składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że do ręki tych, którzy ją otrzymują trafia pełna kwota. Aktualnie świadczeniem jest objętych blisko sześciuset sportowców. To medaliści igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich.

Jak na razie nie jest jasne czy świadczenie byłoby przekazywane dzieciom automatycznie, czy też wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków. Chodzi między innymi o kwestie niepełnoletności czy też określoną sytuację materialną. Poza tym, wprowadzenie nowych przepisów może znacząca wpłynąć na budżet państwa, oznacza też konkretne zmiany w sposobie finansowania systemu emerytalnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy nowe regulacje wejdą w życie?

Jaka jest szansa na to, że rozwiązania zaproponowane przez resort sportu i turystyki wejdą w życie? Według wykazu prac, rząd miałby się zająć projektem w drugim kwartale tego roku.