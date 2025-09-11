Od 17 września 2025 r. pacjenci zyskają łatwiejszy dostęp do części specjalistów bez skierowania od lekarza rodzinnego. Psycholog, optometrysta i lekarz medycyny sportowej będą dostępni „od ręki”, co ma skrócić kolejki i odciążyć przychodnie POZ. To istotna zmiana, dzięki której osoby z problemami psychicznymi, wadami wzroku czy sportowcy potrzebujący badań szybciej otrzymają pomoc. Resort zdrowia zapowiada, że reforma zmniejszy biurokrację i usprawni system ochrony zdrowia.

Od 17 września 2025 r. pacjenci zyskają łatwiejszy dostęp do części specjalistów. Nowelizacja ustawy o świadczeniach finansowanych przez NFZ znosi obowiązek posiadania skierowania w wybranych przypadkach. To oznacza, że wizyty u psychologa, optometrysty czy lekarza medycyny sportowej będą dostępne „od ręki”, bez konieczności wcześniejszej konsultacji u lekarza rodzinnego.

Resort zdrowia podkreśla, że zmiana pozwoli skrócić kolejki nawet o kilka miesięcy i odciążyć przychodnie POZ.

Psycholog dostępny bez skierowania od września 2025

Po kilku latach powrotów do dawnych regulacji pacjenci znów nie będą musieli mieć skierowania, aby udać się do psychologa. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że decyzja wynika z rosnących problemów psychicznych Polaków i konieczności szybkiego reagowania.

Z raportu NFZ z 2024 r. wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób korzystających ze świadczeń psychologicznych wzrosła o ponad 40 proc. Teraz dorosły pacjent będzie mógł zapisać się do psychologa w placówce z kontraktem NFZ bez dodatkowych formalności.

Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do pomocy, bez zniechęcających wizyt u lekarza rodzinnego.

Optometrysta zyska nowe kompetencje

Nowe przepisy rozszerzają także rolę optometrystów. Specjaliści zatrudnieni w placówkach współpracujących z NFZ będą mogli nie tylko badać wzrok, lecz także wystawiać skierowania do okulisty.

Do tej pory pacjent musiał odwiedzić lekarza rodzinnego, aby otrzymać takie skierowanie, co wydłużało całą procedurę. Teraz osoby z problemami ze wzrokiem szybciej trafią do okulisty i skrócą czas oczekiwania na leczenie.

Lekarz medycyny sportowej – mniej formalności dla uczniów i sportowców

Kolejna zmiana dotyczy lekarzy medycyny sportowej. Od września będą oni mogli samodzielnie diagnozować urazy przeciążeniowe, kwalifikować do udziału w zawodach oraz wystawiać zaświadczenia wymagane w szkołach czy klubach sportowych.

Dzięki temu rodzice dzieci uprawiających sport nie będą musieli dodatkowo odwiedzać lekarza rodzinnego tylko po to, by uzyskać podpis na karcie zdrowia.

Do tej pory każda wizyta wiązała się z dodatkowym terminem u lekarza rodzinnego. Teraz będzie szybciej i prościej – mówią rodzice dzieci uprawiających sport

Cel zmian – krótsze kolejki i mniej obciążeń dla POZ

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że reforma to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej. Lekarze rodzinni zyskają czas na zajęcie się pacjentami wymagającymi szerszej diagnostyki, a osoby z prostszymi problemami zdrowotnymi szybciej trafią do odpowiednich specjalistów.

Eksperci jednak ostrzegają, że sam przepis nie wystarczy.

Ułatwienie formalne to krok w dobrą stronę, ale musi mu towarzyszyć zwiększenie finansowania i liczby kontraktów z psychologami czy optometrystami – komentuje ekspert ds. ochrony zdrowia Infor.pl

Kogo jeszcze można odwiedzić bez skierowania?

Przypomnijmy, że od dawna bez skierowania można zapisać się m.in. do ginekologa, psychiatry, onkologa czy dentysty. Teraz lista specjalistów dostępnych bez skierowania rozszerza się o:

psychologa,

optometrystę,

lekarza medycyny sportowej.

Podsumowanie

Wrzesień 2025 r. przyniesie realną zmianę dla pacjentów. Skierowania do psychologa, optometrysty i lekarza sportowego odchodzą do historii. To oznacza mniej biurokracji, krótsze kolejki i szybszą pomoc w kluczowych obszarach zdrowia psychicznego, okulistyki i medycyny sportowej.

To rewolucja w przychodniach – mniej papierów, więcej realnej pomocy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych