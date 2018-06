W jakich branżach znajdziemy najwięcej ofert pracy w wakacje?

Kogo w wakacje będą szukać rekruterzy?

Produkcja przemysłowa, budownictwo i przemysł wydobywczy to branże, które będą najintensywniej rekrutować w wakacje. Na zatrudnienie mogą liczyć nie tylko przedstawiciele tak zwanych niebieskich kołnierzyków. Firmy poszukują też inżynierów budowy, menedżerów projektów, kontrolerów jakości czy planistów produkcji. Bezrobocie, które od wielu miesięcy utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, dodatkowo nakręca rynek pracy, a duża liczba dostępnych ofert zatrudnienia sprzyja rotacji pracowników. W odpowiedzi na powyższą sytuację wielu pracodawców, chcąc przygotować się na ewentualne zmiany personalne, jest w ciągłym procesie rekrutacji.

Produkcja przemysłowa, budownictwo i przemysł wydobywczy to sektory gospodarki, w których pracodawcy spodziewają się największego wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec–wrzesień (źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2018 roku).

W produkcji przemysłowej, gdzie firmy wskazały najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne, pracodawcy poszukują obecnie kandydatów na takie stanowiska jak między innymi: pracownik produkcyjny, monter, magazynier, operator wózka widłowego, operator maszyn, elektromechanik (źródło: dane własne ManpowerGroup). Na zatrudnienie mogą też liczyć kierownicy i eksperci – kierownicy zmiany, planiści produkcji, kierownicy operacyjni. Również w budownictwie, utożsamianym głównie z pracą fizyczną, firmy poszukują inżynierów budowy czy project managerów odpowiedzialnych między innymi za koordynację i zarządzanie wymaganymi zezwoleniami, licencjami i certyfikatami niezbędnymi dla prawidłowego uruchomienia fabryki.

Jak zauważa Luiza Luranc, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower rynek pracy jest w tej chwili niesamowicie chłonny, szczególnie w odniesieniu do kandydatów, którzy będą wykonywać prace fizyczne. – Obecnie zdecydowanie mamy do czynienia z rynkiem pracownika fizycznego i wzrostem płac w tym obszarze. Wraz z upływem kolejnych miesięcy obserwujemy rosnącą dynamikę wzrostu wynagrodzeń i benefitów pozafinansowych. Wakacje to intensywny czas dla branży turystycznej i rolniczej, ale to również okres przygotowania do wzrostu zapotrzebowania na kadry, które pojawi się jesienią na produkcji czy w branży e-commerce – dodaje Luiza Luranc.

Wśród 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku dużej liczby ofert pracy w sezonie wakacyjnym można się spodziewać również w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz w handlu detalicznym i hurtowym.

ManpowerGroup zapytał 750 polskich pracodawców o ich plany zatrudnienia na okres lipiec–wrzesień 2018 roku. Wyniki badania zostały opublikowane w ramach raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

