300 zł na wyprawkę szkolną – jak i gdzie złożyć wniosek?

Gdzie złożyć wniosek?

Jeżeli wniosek o szkolną wyprawkę składamy w tradycyjnej (papierowej) formie, to powinniśmy udać się do jednostki, która w danej miejscowości zajmuje się wypłatą świadczeń 500+.

Pełną listę podmiotów przyjmujących wnioski o świadczenie dobry start opublikowało na swoich stronach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można ją pobrać TUTAJ

Pan Konrad pracuje niedaleko jednego z ośrodków, w którym będą przyjmowane wnioski o świadczenie dobry start. Chciałby tam złożyć wniosek, pomimo iż mieszka w innej miejscowości. Czy będzie miał taką możliwość?

Warto pamiętać o tym, iż wniosku nie złożymy w dowolnym urzędzie. Powinna to być jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania rodzica, który ubiega się o świadczenie. Otrzymamy tam papierowy egzemplarz wniosku. Z wzorem takiego dokumentu możemy zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Papierowy wniosek będzie można złożyć od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty możemy złożyć zarówno osobiście lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Błędy we wniosku, brakujące dokumenty

Co stanie się w sytuacji, gdy wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo? W taki przypadku organ wezwie do poprawienia go lub uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. Dopiero niezastosowanie się do wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, organ wyznaczy termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na ich uzupełnienie. Niezastosowanie się do wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" wniosek będzie zawierał następujące dane:

nazwę i adres organu właściwego; dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu; oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności; klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Od 1 lipca 2018 r. wnioski będzie można składać online za pośrednictwem portalu www.empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Ostateczny termin to również 30 listopada 2018 r.

Pani Krystyna wniosek o 300 zł chce złożyć w formie papierowej w ośrodku pomocy społecznej. Nie korzysta na codzień z Internetu, dlatego nie posiada adresu e-mail. Zastanawia się jednak czy nie będzie on potrzebny dla otrzymania świadczenia.

Adres e-mail jest wymagany, gdy o wyprawkę wnioskujemy elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej np. w ośrodku pomocy społecznej posiadanie konta e-mail nie jest konieczne. Wprawdzie informacja o przyznaniu świadczenia jest przesyłana na podany we wniosku adres e-mail, jednak niewskazanie takiego adresu będzie skutkowało tym, iż organ poinformuje nas o możliwości odebrania takiej informacji w późniejszym terminie.

