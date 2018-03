Zwolnienie niepełnosprawnych z części opłat za prawo jazdy

Osoby z niepełnosprawnościami będą zwolnione z opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy w przypadku, gdy będą go zdawać w swoim samochodzie. Senacka komisja infrastruktury przyjęła bez poprawek senacką ustawę w tej sprawie. Za głosowało 9 senatorów, nikt nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosu.

Całkowite zwolnienie zastąpi częściowe

Celem ustawy, którą przygotował Senat, jest zwolnienie osób z niepełnosprawnościami z opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy do egzaminu jest wykorzystywany przystosowany do danego rodzaju niepełnosprawności pojazd należący nie do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz do zdającego.

reklama reklama

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami, które stawiają się na egzamin praktyczny z dostosowanym do swoich potrzeb pojazdem, mogą liczyć na zmniejszenie opłaty za egzamin o 50 proc.

Nowe przepisy mają dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał w 2016 r., że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. Orzekł, że wsparcie dla tej kategorii zdających jest "dalece niewystarczające". Zgodnie z przepisami, które TK uznał za niekonstytucyjne, wobec osoby niepełnosprawnej nie stosuje się wymogu zdawania egzaminu autem będącym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Trybunał przyznał, że zaskarżone przepisy powodują, iż dla osoby z niepełnosprawnością "powstaje niewątpliwie sytuacja faktyczna zmuszająca ją do dostarczenia lub wskazania pojazdu egzaminacyjnego".

Zwrócono uwagę, że przeciętny koszt wynajmu pojazdu (dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością) na egzamin praktyczny waha się od kilkudziesięciu (np. woj. lubelskie czy małopolskie) do ponad 200 zł (woj. warmińsko-mazurskie). W woj. śląskim średni koszt wynajmu odpowiedniego pojazdu wynosi 250 zł.

Liczba egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2012-2015 wyniosła do 391 rocznie.

Ustawa nakłada również obowiązek na ministra gospodarki obowiązek wyznaczenia spośród podległego mu podmiotu, który będzie prowadził i aktualizował internetową bazę informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. W bazie wskazany będzie ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia z w wyjątkiem przepisu o wyznaczeniu podmiotu zarządzającego internetową bazą, który wchodzi po 14 dniach od ogłoszenia. (PAP)

Zobacz również: Czy gmina musi zorganizować uczniowi niepełnosprawnemu dojazd do szkoły

autor: Paweł Dembowski