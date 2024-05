Zasiłki 2024 (pogrzebowy, macierzyński). Nie musisz brać z USC odpisu aktu stanu cywilnego, ZUS zrobi to sam

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego czy zasiłku pogrzebowego niezbędny jest m.in. odpis właściwego aktu stanu cywilnego. Od kilku lat nie trzeba tego odpisu dostarczać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS sam wystąpi po niego do Urzędu Stanu Cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) czy zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu oraz aktu małżeństwa bądź aktu urodzenia w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa). Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od wnioskodawcy dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński - Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie pomorskim.



Z wnioskiem o zasiłek macierzyński trzeba przekazać do ZUS dane dziecka takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL. Jeśli nie znamy numeru PESEL dziecka, możemy podać dodatkowo jego miejsce urodzenia.



We wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 w części „Dane osoby zmarłej” należy wpisać dane identyfikacyjne zmarłego: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany, należy podać miejsce zgonu. REKLAMA Ważne ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. Zobacz również: Zasiłek pogrzebowy 2024. Jaka kwota? Co jest kosztem pochówku? Jak złożyć wniosek? Podwyżka do 7000 zł już pewna. Od kiedy?

