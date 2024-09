Sejm: Bez wniosku osoby niepełnosprawnej. Od 30 września tylko zaświadczenie. Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) [Przedłużanie orzeczeń o niepełnosprawności]

Poprawie ulega sytuacja osób niepełnosprawnych do 16-ego roku życia. W momencie osiągnięcia 17-roku życia nie mogły już przedłużyć orzeczenia o niepełnosprawności (wygasło). Nastolatkowie musieli się starać o nowe orzeczenie. Teraz już nie muszą.

Zostanie uchylony art. 6bb ust. 2

Ważne Art. 6bb Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność. 2. Orzeczenia o niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Ten przepis został wykreślony. 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący powiatowego zespołu wydaje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. 3 Art. 6bb dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. (Dz.U.2024.1165) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 sierpnia 2024 r

Czytelnicy piszą do Infor.pl w sprawie nastoletnich osób niepełnosprawnych

Sprawa opisana w poniższym liście została przedstawioną nowelizacją załatwiona

„Dzień dobry, piszę do Państwa odnośnie ustawy z dnia 24 lipca 2024r przedłużającą orzeczenia o niepełnosprawności.

A ustawy wynika że osoby po 16 roku życia zostają na wiele miesięcy -ok 4-5 m-cy, zostają bez ważnych orzeczeń, bez zasiłków, możliwości skorzystania z tańszych biletów na komunikację, PKP czy posiadania kart parkingowych.



Większość Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, odmawia wydawania zaświadczeń przedłużających orzeczenia, mimo że te osoby złożyły dokumentację teraz w sierpniu 2024r.

PZON twierdzą że w ustawie jest zapis że ta ustawa nie jest dla osób które ukończyły 16 rok życia, ponieważ nie stanęły jeszcze na komisję o stopień niepełnosprawności. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie odpowiada na maile ani telefony, od wielu rodziców. Również biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami milczy.

A rodzice tych dzieci, są teraz zaniepokojeni. Może Państwo mogliby nagłośnić tą sprawę ,aby to wyjaśnić. Bo na chwilę obecną dzieci 16+ zostały wykluczone z tej ustawy pod. 1165.

Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.

Pozdrawiam serdecznie”

Nasza czytelniczka dodała też poniższe informacje:

"Nikt o tym nie pisze, temat cisza A znam bardzo dużo rodziców takich dzieci, którzy teraz bardzo się denerwują ,bo od października zostaną z niczym. Czas oczekiwania na komisję to ok 4-5mcy. A w ustawie treść brzmi:

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane dzieciom w wieku do ukończenia 16 r. życia zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

A te dzieci w czasie pandemii miały przedłużone orzeczenia o niepełnosprawności, i teraz mają po 17lat i ta nowa ustawa ich nie obowiązuje - tak mówią Powiatowe Zespoły Orzekające."