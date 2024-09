Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko. Do 60 dni w roku. ZUS przypomina, który rodzic może dostać te pieniądze. Sprawdź zasady

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko. Do 60 dni w roku. ZUS przypomina, że każdy może dostać te pieniądze. Jest to informacja szczególnie istotna dla osób z terenów dotkniętych powodzią, na których zajęcia w przedszkolach i szkołach zostały zawieszone.

Powódź i zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach

Przetaczająca się przez południową część kraju powódź wywołuje rozmaite konsekwencje. Od tych najpoważniejszych, jak śmierć, czy utrata dachu nad głową, po mniej drastyczne, związane z dezorganizacją życia codziennego. W tym drugim przypadku jednym z powodów może być zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. Jak poinformowało MEN, wskutek powodzi lekcje nie odbywają się obecnie w ponad 420 placówkach. W reakcji na tą informację ZUS wydał komunikat, w którym przypomniał, że w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Warto jednak pamiętać, że nieprzewidzianym zamknięciem placówki jest w tym wypadku takie zamknięcie, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia.

60 dni zasiłku w roku kalendarzowym dla wszystkich członków rodziny

Warto przypomnieć, że za rodzica są w tym wypadku również uznawani rodzice adopcyjni, zastępczy, opiekunowie prawni, a także osoby, które wychowują i utrzymują dziecko. Warunkiem koniecznym jest w tym wypadku to, aby osoba, która chce uzyskać zasiłek opiekuńczy miała ubezpieczenie chorobowe, czyli była np. pracownikiem, zleceniobiorcą, wykonywała pracę nakładczą, prowadziła działalność gospodarczą albo współpracowała z taką osobą, była członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, była osobą duchowną.

Maksymalny wymiar zasiłku opiekuńczego to 60 dni w roku kalendarzowym i dotyczy on wszystkich członków rodziny, którzy są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Co istotne, zasiłek przysługuje tylko w sytuacji, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Za takie osoby nie uznaje się osób:

całkowicie niezdolnych do pracy,

chorych,

niesprawnych fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i odpoczywających po pracy na nocnej zmianie,

prowadzących działalność pozarolniczą,

niezobowiązanych do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek Z-15A oraz oświadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte.