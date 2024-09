Bezrobotni mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych [LISTA]

Osoby bezrobotne, czy to z własnej woli, czy w wyniku zwolnienia, mogą liczyć na wsparcie państwa. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy uprawnia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także innych świadczeń. Jakich? Oto szczegóły.

Zasiłek dla bezrobotnych

REKLAMA

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

REKLAMA

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce jest zróżnicowana i zależy od stażu pracy oraz okresu pobierania świadczenia. W pierwszych trzech miesiącach po utracie zatrudnienia zasiłek wynosi od 1329,60 zł brutto do 1994,39 zł brutto. Po tym okresie kwota świadczenia może ulec zmianie i wynosić od 1044,16 zł brutto do 1556,24 zł brutto. Najwyższe świadczenie przysługuje osobom z co najmniej 20-letnim stażem pracy, natomiast najniższe – osobom ze stażem krótszym niż 5 lat.

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i uzyskaniu prawa do zasiłku istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to przysługuje osobom, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zarówno z własnej inicjatywy, jak i w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, pod warunkiem że wysokość otrzymywanego wynagrodzenia będzie niższa od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Wysokość dodatku aktywizacyjnego w 2024 roku wynosi maksymalnie 831 zł za pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia oraz 652 zł za każdy kolejny miesiąc.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to między innymi osób bezrobotnych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych oraz rodziców adopcyjnych. Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych miesięcznie i jest niezależna od dochodu. Okres pobierania świadczenia wynosi co najmniej 53 tygodnie, a w przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka może być dłuższy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia finansowego skierowana do osób, które utraciły zatrudnienie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to kobiet powyżej 56. roku życia i mężczyzn powyżej 61. roku życia. Warunkiem uzyskania zasiłku jest między innymi posiadanie odpowiedniego stażu pracy oraz wcześniejsze pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Jego wysokość, ustalona na poziomie 1794,70 zł brutto od 1 marca 2024 roku, jest przeznaczona na złagodzenie skutków utraty pracy z przyczyn niezależnych od osoby ubezpieczonej, takich jak likwidacja zakładu pracy czy ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej.