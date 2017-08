mDokumenty – kierowcy będą mogli jeździć bez prawa jazdy i dowodu

O szczegółach związanych z programem mDokumenty dowiadujemy się z odpowiedzi Kazimierza Smolińskiego – sekretarza stanu w MIB, na interpelację posła Tomasza Jaskóły z Kukiz ’15.

Poseł Jaskóła w interpelacji pyta czy obowiązek posiadania przez kierowcę przy sobie dokumentów takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy też potwierdzenie OC, jest zasadny. W tym miejscu wskazuje on na to, że każdy kierowca ma możliwość sprawdzenia szczegółowej historii pojazdu na portalu www.historiapojazdu.gov.pl.Skoro więc taka możliwość jest przewidziana dla obywatela, to tym bardziej dla m.in. policji.

Poseł pyta więc czy konieczność utrzymania obowiązku posiadania tych dokumentów jest więc zasadna, skoro funkcjonariusz policji w trakcie kontroli jest w stanie sprawdzić to za pomocą środków elektronicznych.

Co na to MIB?

W odpowiedzi na interpelację MIB wskazuje, że w chwili obecnej prowadzi pilotaż nowej usługi skierowanej do obywateli w postaci mDokumentów. Program, od 11 maja 2017 r. jest testowany w Łodzi, Koszalinie, Ełku i Nowym Wiśniczu, jednak na chwilę obecną ogranicza się tylko do ,,mDowodu Osobistego’’. W urzędach tych miejscowości, w specjalnie oznakowanych okienkach, można załatwić wybrane sprawy urzędowe. Ministerstwo zapowiada wprowadzenie kolejnych dokumentów, czyli dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.

W ogólnych założeniu dokumenty kierowcy i pojazdu mają być dostępne przez odpowiednią stronę internetową a także za pośrednictwem terminali mobilnych, które znajdują się w dyspozycji policji. Aby można było podróżować bez dokumentów, należy dokonać aktywacji w komórce (niekoniecznie smartfonie). Ministerstwo podkreśla, że system będzie oparty na systemie informatycznym CEPIK2.0.

Papier zostaje

Wprowadzenie mDokumentów nie pociągnie za sobą likwidacji papierowej wersji prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wdrożenie projektu pozwoli jednak na nie posiadanie przez kierowcę tych dokumentów w trakcie kontroli drogowej – warunkiem jest tutaj jednak prawidłowa aktywacja w systemie.

Obecnie kierowcy, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów (czyli prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC), grozi mandat karny w wysokości od 50 zł do 250 zł.

Smoliński mówi także o tym, że Ministerstwo zakłada wprowadzenie możliwości potwierdzenia tożsamości osoby - obywatel skorzysta z opcjonalnej i wiarygodnej usługi prezentacji danych identyfikacyjnych przechowywanych w rejestrze publicznym na urządzeniu wykorzystywanym przez podmiot publiczny. Ma to objąć dane, które znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

