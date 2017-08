Zezwolenie na pracę sezonową – 2018 r.

Zmiany w sposobie zatrudniania cudzoziemców mają zostać wprowadzone poprzez zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja ma na celu wykonanie prawa europejskiego tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Termin na wdrożenie wspomnianej dyrektywy minął 30 września 2016 r.

Ustawodawca chce także uszczelnić procedurę dotyczącą wykonywania pracy sezonowej przez obywateli 6 państw – Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. Do tej pory obywatele tych państw wykonywali pracę sezonową na terenie RP na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może pracować na terenie RP maksymalnie 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Kto wydaje i na jak długo?

Od 1 stycznia w obiegu prawnym pojawić się ma nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczyć ono ma zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (szczegółowy wykaz działalności zostanie uregulowany w rozporządzeniu). Zezwolenie to ma być wydawane przez właściwego miejscowo starostę. Do tej pory zezwolenia na pracę wydawane były przez wojewodę więc przerzucenie kompetencji na starostów znacznie przyspieszy procedurę.

Zezwolenie na pracę sezonową ma być wydawane na maksymalnie 9 miesięcy. Okres ten będzie biegł od momentu pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Kto może się ubiegać?

O nowe zezwolenie na pracę sezonową może ubiegać się każdy obywatel państwa trzeciego a więc państwa spoza UE i EOG. Zgodnie z dyrektywą, możliwe jest jednak utrzymanie – w ograniczonym zakresie – preferencyjnych rozwiązań dla obywateli wybranych państw, z czego Polska skorzysta.

Ułatwienia będą stosowane w stosunku do obywateli 6 państw, w tym Ukrainy, które korzystają obecnie z tzw. procedury oświadczeniowej. Będą one polegać na zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) a także na możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Praca krótkoterminowa

Zmiany dotkną też kwestii pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) wykonywanej przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Nowa procedura jest wzorowana na obowiązującej jednak teraz zawiera mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, tj. możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń i obowiązek informacyjny o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, co oznacza, że cudzoziemiec do tego czasu będzie mógł pracować na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych.

