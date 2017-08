Elektroniczne zwolnienia lekarskie – 2018 r.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie staną się obowiązkowe na skutek zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Główną nowością wprowadzoną w nowelizacji jest obowiązek wystawiania przez lekarzy zwolnień w formie elektronicznej. Lekarze będą mieli ten obowiązek od lipca 2018 r. Do tego momentu będą mogli wystawiać zwolnienie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Elektroniczne L4

Od początku 2016 r. pacjenci mogą otrzymać zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA). Lekarz takie zwolnienie musi podpisać, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego certyfikatu, a następnie przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który z kolei udostępnia je płatnikowi składek (np. pracodawcy) nie później niż następnego dnia po otrzymaniu e-ZLA.

Obecnie nie jest to zbyt popularna wśród lekarzy forma na wystawianie zwolnień lekarskich. Jest tak ponieważ kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza. Z kolei korzystanie z bezpłatnego profilu ePUAP jest według lekarzy zbyt czasochłonne i skomplikowane.

Platforma elektronicznych usług ZUS

Po wejściu w życie nowelizacji elektroniczne zwolnienie mogą wystawić lekarze, którzy mają profil na platformie usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową (wystawienie zwolnienia w formie elektronicznej jest możliwe również za pomocą urządzenia mobilnego np. smartfona w czasie wizyty domowej). Ten sposób wystawiania zwolnień jest bezpłatny i prostszy.

ZUS na profilu lekarza w PUE udostępni dane ubezpieczonych, gromadzone w swoich rejestrach , a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień. Jeśli więc lekarze wybiorą formę elektroniczną, nie będą musieli dostarczać zwolnień do ZUS ani przechowywać drugiej kopii.

Dostarczenie zwolnienia do pracodawcy

Pracodawca powinien mieć założone konto w PUE ZUS. O tym fakcie powinien poinformować swoich pracowników. Obowiązek posiadania wspomnianego konta do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.