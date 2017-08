W październiku 2017 r. powstanie rejestr pedofilów

Wprowadzenie rejestru pedofilów jest konsekwencją przyjęcia w 2016 r. przez Sejm ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Ustawa ta obejmuje przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, które zostały określone w rozdz. XXV Kodeksu karnego (dalej: k.k.), z wyłączeniem następujących przestępstw:

art. 201 k.k., chyba że zostało popełnione na szkodę małoletniego;

art. 202 § 1 k.k.;

art. 202 § 3 k.k., które polega na prezentowaniu treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

art. 202 § 4a k.k.;

art. 202 § 4b k.k., które polega na przechowywaniu lub posiadaniu treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;

art. 202 § 4c k.k.;

art. 204 § 1 i 2 k.k., chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom wskazuje, że jednym ze środków, które mogą przeciwdziałać zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym jest wprowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

reklama reklama

Rejestr pedofilów

Rejestr, o którym mowa, ma składać się z dwóch części. Pierwsza część będzie dostępna dla każdego zainteresowanego obywatela. W tej części znajdziemy m.in. nazwiska, zdjęcia czy też informacje na temat tego gdzie aktualnie przebywa pedofil.

Dostęp do informacji zawartych w drugiej części rejestru ma mieć charakter ograniczony – korzystać będą mogły z nich tylko uprawnione podmioty tj. funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo albo urzędnicy. Mogą to być np. prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, CBA, ABW czy też sądy – w związku z prowadzonym postępowaniem.

Zobacz również: Brak przedawnienia dla najcięższych zbrodni popełnionych na tle seksualnym

W rejestrze z ograniczonym dostępem znajdą się bardziej szczegółowe informacje na temat pedofilów np. bardzo dokładne dane identyfikacyjne, informacje o warunkowym zwolnieniu i o odwołaniu takiego zwolnienia, czy też informacje o zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego.

Już od października

Zgodnie z art. 31 wspomnianej ustawy rejestr pedofilów ma ruszyć już od października 2017 r. Prace znajdują się obecnie na zaawansowanym etapie, którym jest gromadzenie danych sprawców, co ma to trwać do końca września. W pełni funkcjonujący rejestr zacznie działać od 1 października 2017 r.

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 r. poz. 862 z późn. zm.)