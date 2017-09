Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 2017/2018

Posiadając konto bankowe, możesz upoważnić inną osobę do dokonywania dyspozycji czy pobierania zgromadzonych na nim środków. Istotą jest zawarcie oświadczenia, które określi zakres pełnomocnictwa, w tym m.in. czas i rodzaj dokonywanych czynności prawnych. To także furtka dla zabezpieczenia swoich finansów na wypadek śmierci - na zasadach określonych w przepisach. Warto czasem dać umocowanie krewnemu, by sprawował pieczę nad stanem rachunku.