Dwunasta rata kredytu hipotecznego gratis w każdym roku? Ten scenariusz staje się coraz bardziej realny

Czy promocje znane ze sklepów mogą mieć swój odpowiednik w kredytach hipotecznych? Coraz więcej wskazuje na to, że scenariusz jednej raty rocznie „za darmo” staje się realny.

Kiedy obniżka stóp procentowych NBP i niższe raty kredytów?

Prezes RPP Adam Glapiński na ostatniej swojej konferencji wzbudził ożywienie na rynku, przestawiając się jako „gołąb na czele gołębi” i sugerując zmianę dotychczasowej polityki monetarnej Rady. Lepsze od oczekiwanych dane dotyczące inflacji w Polsce oraz presja ze strony rynku, mogą poskutkować obniżką lub obniżkami stóp procentowych w najbliższych miesiącach.



Niemal pewne jest, że RPP obniży stopy procentowe. Kluczowym pytaniem jest „kiedy i o ile?”. - Patrząc na to, w jaki sposób zachowuje się aktualnie stawka WIBOR, możemy spodziewać się najbliżej obniżki w przedziale 0,25% do 0,50% oraz kolejnej w podobnym przedziale w perspektywie najbliższych 6 miesięcy - komentuje Andrzej Łukaszewski z Credipass.

Ile zyska przeciętny kredytobiorca na obniżce stóp procentowych NBP?

Obniżka stóp procentowych o każde 0,25% dla każdych 100 tys. zł kredytu hipotecznego zaciągniętego na okres 30 lat powinno skutkować obniżeniem raty o ok. 17 zł miesięcznie. Przyjmując, że średnia kwota kredytu hipotecznego w Polsce dochodzi do poziomu 450 tys. zł, to przy obniżce stóp procentowych o 0,25% powinno to być ok. 75 zł miesięcznie mniej, a przy obniżce stóp procentowych o 0,5% będzie to odpowiednio 150 zł miesięcznie mniej.



- Obniżenie stóp procentowych będzie wyraźną ulgą dla dotychczasowych kredytobiorców, ale też przyczyną wejścia na rynek klientów, którzy zwlekali ze swoimi decyzjami zakupowymi do momentu pojawienia się tańszych kredytów. Wielu z nich wyraźnie sygnalizowało, że nie decyduje się na transakcję ze względu na wysokość raty kredytu – nawet pomimo zdolności, jaką posiadali. Niższe raty kredytu będą również powodowały polepszenie zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców. To akurat dobra wiadomość dla osób, które obecnie znajdują się na granicy zdolności kredytowej umożliwiającej zakup nieruchomości o planowanych parametrach - mówi Andrzej Łukaszewski z Credipass.

Duża zmiana w kredytach o stałym oprocentowaniu

Ciekawą sytuację obserwujemy w ofertach kredytów o stałym oprocentowaniu. Jeszcze miesiąc temu mogliśmy dla kredytu z 20% wkładem własnym uzyskać oprocentowanie w przedziale 7,0-7,3%. Aktualnie oferty spadły do poziomów 6,0-6,3%. Ta ogromna zmiana będzie wyraźnym sygnałem dla rynku. Jest to też okazja do przeanalizowania swoich obecnych warunków kredytu i przemyślenia kwestii refinansowania kredytu w oparciu o lepsze warunki.



- Tytułowa „12 rata gratis” staje się bardzo realnym scenariuszem. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt hipoteczny na początku roku na 30 lat, a dziś mógłby uzyskać oprocentowanie niższe o co najmniej 1,0 p.p., w praktyce zyskałby równowartość jednej raty rocznie w swoim budżecie domowym - mówi Andrzej Łukaszewski z Credipass.

Przykładowe oszczędności miesięczne i roczne przy zmianie oprocentowania z 7,3% na 6,3% Kwota kredytu 100 000 zł 450 000 zł 600 000 zł 800 000 zł Rata kredytu przy oprocentowaniu okresowo stałym na poziomie 7,3% (oferty z marca 2025 r.) 685 zł 3 085 zł 4 113 zł 5 484 zł Rata kredytu przy oprocentowaniu okresowo stałym na poziomie 6,3% (oferty z kwietnia 2025 r.) 618 zł 2 785 zł 3 713 zł 4 951 zł Oszczędności w skali miesiąca 67 zł 300 zł 400 zł 533 zł Oszczędności w skali roku 804 zł 3 600 zł 4 800 zł 6 396 zł

Wyliczenia Credipass

Należy zaznaczyć, że choć presja rynku i lepsze dane inflacyjne sprzyjają oczekiwaniom obniżki, to decyzje RPP bywają nieprzewidywalne, zwłaszcza w świetle presji fiskalnej i polityki budżetowej. Oczekiwania rynku są wyraźne. Ale czy 'gołąb' naprawdę wzleci nad polską gospodarką? Odpowiedź poznamy już wkrótce.