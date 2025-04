Stopy procentowe NBP w maju 2025 r. spadną o 0,5%, w sumie o 1-1,25% do końca roku. Tak uważa członek RPP Przemysław Litwiniuk

Są warunki do obniżki stóp proc. o 50 pb. (punktów bazowych) na posiedzeniu RPP w maju, kolejne cięcia możliwe byłyby na jesieni, w całym 2025 r. łącznie o 100-125 pb. - uważa członek RPP Przemysław Litwiniuk. Jak poinformował 24 kwietnia 2025 r., jeżeli na majowym posiedzeniu RPP nie padnie wniosek o obniżkę stóp, to złoży go sam.

Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Będzie pierwsza obniżka stóp NBP od ponad półtora roku?

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, w dniach 6-7 maja 2025 r. odbędzie się najbliższe tzw. decyzyjne posiedzenie tej Rady, na którym może zapaść decyzja odnośnie zmiany poziomu stóp procentowych NBP. Eksperci rynku finansowego i ekonomiści spodziewają się pierwszej od obniżki tych stóp od 3 października 2023 r.

Także Prezes NBP nie wykluczył obniżki stóp w maju 2025 r.

REKLAMA

Członek RPP P. Litwiniuk: są warunki do obniżki stóp o 50 pb. w maju, kolejne wnioski na jesieni 2025 r.

"Warunki zakreślone przez prezesa NBP dotyczące przesłanek zmiany parametrów polityki pieniężnej, a konkretnie obniżenia stóp proc. ziszczają się w czasie. Dane spływające z gospodarki potwierdzają zasadność poważnego rozważenia obniżenia stóp na najbliższym, majowym posiedzeniu. Zagadnieniem jest kwestia skali tej obniżki, czy to 25 pb. czy 50 pb., i charakteru tej obniżki, czy będzie to cykl czy dostosowanie" - powiedział Litwiniuk w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



"W moim przekonaniu są warunki do dostosowania poziomu stóp w pierwszym półroczu, przed lipcową projekcją, czyli na najbliższym posiedzeniu, o 50 pb. Być może warto rozważyć czy nie uczynić tego w dwóch krokach, w maju i w czerwcu, ale na ten moment nie ma silnych argumentów przemawiających za tego rodzaju działaniem. Potem, po zaobserwowaniu projekcji, ścieżki inflacji i PKB, podjąć należałoby dalsze decyzje na jesieni. Nie wykluczam kolejnych 50 pb. jesienią. W lipcu będzie projekcja, lipcowa projekcja pokaże nam przebieg inflacji przy założeniu niezmienionych stóp proc. Dlatego uważam, że trzeba przed lipcem zmienić stopy, żeby projekcja była aktualna" - dodał. Zapytany, czy zagłosuje za cięciem stóp o 50 pb. w maju powiedział: "Jeśli nic nie zmieni się do 7 maja, to jeśli taki wniosek nie padnie, to sam go zgłoszę”.



Jego zdaniem kolejne obniżki stóp mogłyby nastąpić zarówno we wrześniu, jak i w październiku, oba miesiące są "tak samo dobre”.



"Z perspektywy dnia dzisiejszego uważam, że 100 pb. (w całym 2025 r. – PAP) jest wystarczające, ale nie wykluczam 125 pb.” - dodał. (PAP Biznes) pat/ tus/ osz/

Procent, punkt procentowy, punkt bazowy

Procent (%, proc.) - 1 procent, to jedna setna jakiejś wielkości liczbowej - np. kwoty lokaty lub kwoty kredytu.



Punkt procentowy (pkt proc., p.p.), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.

Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniży np. stopę referencyjną o 1 pp, to spadnie ona z 5,75 proc. w skali rocznej na 4,75 proc.



Jeżeli mam lokatę 1000 zł oprocentowaną na 1 proc. rocznie, to po roku od jej założenia dostanę 10 zł odsetek. Ale jak bank w kolejnym roku podwyższy oprocentowanie (o 1 pp) do 2% rocznie, to po upływie kolejnych 12 miesięcy dostanę 20 zł odsetek (od lokaty 1000 zł). Będzie to o 100% więcej odsetek bo o 100% wzrosło oprocentowanie tej lokaty.



Punkt bazowy (‱; pb, pb.) - 1 punkt bazowy, to jedna setna punktu procentowego.