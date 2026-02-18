REKLAMA

Strona główna » Sejm szuka rozwiązania dla małych szkół. Nowy pomysł na demograficzną przyszłość

Sejm szuka rozwiązania dla małych szkół. Nowy pomysł na demograficzną przyszłość

18 lutego 2026, 14:13
Sejm szuka rozwiązania dla małych szkół. Nowy pomysł na demograficzną przyszłość
Sejm szuka rozwiązania dla małych szkół. Nowy pomysł na demograficzną przyszłość
Shutterstock

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie Prawa oświatowego, który ma na celu dostosowanie systemu oświaty do spadku liczby uczniów wynikającego z procesów demograficznych. Nowe przepisy, przygotowane przez MEN, pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie placówkami edukacyjnymi w obliczu malejącej liczby dzieci w szkołach.

Spadek liczby dzieci w Polsce: prognozy GUS do 2060 roku

Z prognozy GUS wynika, że w Polsce do 2029 r. liczba dzieci w wieku 7–14 lat spadnie o ok. 5%, a do 2034 r. - o około 19,5%. Do 2060 r. spadek ten może wynieść około 30% (wg czarnego scenariusza - 48,3%). Proponujemy jednostkom samorządu terytorialnego pulę elastycznych rozwiązań organizacyjnych zamiast likwidacji szkoły, w tym pozostawienie kształcenia małych dzieci blisko domu (klasy I-III), konsolidację kształcenia uczniów klas IV-VII w dobrze wyposażonych i dających możliwość zatrudnienia nauczycieli na całe etaty, wykorzystanie nieużywanych części budynku szkoły na potrzeby np. seniorów czy opieki żłobkowej.

Elastyczne rozwiązania organizacyjne zamiast likwidacji szkół

Projektowane przepisy ograniczają biurokrację w oświacie, wzmacniając nadzór kuratora oświaty w obszarach kluczowych w dobie niżu demograficznego (likwidacja lub przekształcenie szkół, zmiana obwodów szkolnych). Ustawa wprowadza obowiązkowe konsultacje społeczne oraz przejrzyste informowanie o planowanych zmianach w sieci szkół.

Wykorzystanie przestrzeni szkolnych na potrzeby lokalnych społeczności

Ustawa umożliwi wykorzystanie wolnych pomieszczeń szkolnych na potrzeby lokalnych społeczności, takie jak opieka nad dziećmi do lat 3, zajęcia dla seniorów, kultura, zdrowie czy aktywność obywatelska, a w szkołach do 70 uczniów organizację świetlic także dla oddziałów przedszkolnych oraz zapewnienie podwieczorków dbających o zdrowe żywienie. Dzięki temu zachowana zostanie wysoka jakość edukacji blisko domu.

Projekt trafia do dalszych prac parlamentarnych, będzie rozpatrywany przez Senat RP.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
