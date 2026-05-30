Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Rząd przedłuża obniżki na paliwa do 15 czerwca. VAT 8% i minimalna akcyza zostają – co potem?

Rząd przedłuża obniżki na paliwa do 15 czerwca. VAT 8% i minimalna akcyza zostają – co potem?

30 maja 2026, 09:15
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Mężczyzna z kanistrem w ręce w słoneczny dzień
Tanio na stacji tylko do 15 czerwca. Rząd przedłuża VAT 8% na paliwa – potem może być drożej o co najmniej 1 zł/litr
Ministerstwo Finansów ogłosiło w piątek: obniżony VAT na paliwa i minimalna akcyza obowiązują do 15 czerwca 2026 roku. To już kolejne przedłużenie programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu przez rząd. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co potem? Ministerstwo podkreśla: to rozwiązanie czasowe. Kiedy złapiemy się portfele?

Kolejne dwa tygodnie ulgi w cenach paliw – rząd reaguje na konflikt na Bliskim Wschodzie i przedłuż CPN

Ministerstwo Finansów poinformowało 29 maja 2026 roku o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja dotyczy benzyny, oleju napędowego oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Nowe regulacje będą obowiązywały do 15 czerwca 2026 roku.

To kontynuacja rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu 2026 roku w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw. Źródłem problemów jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która bezpośrednio wpływa na ceny ropy naftowej na światowych giełdach.

VAT z 23% do 8% – obniżka zostaje

Kluczowym elementem pakietu paliwowego jest obniżka stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki, stawka VAT na benzynę oraz olej napędowy została obniżona z 23% do 8%. To obniżka o 15 punktów procentowych, która bezpośrednio przekłada się na cenę przy dystrybutorze.

Akcyza na europejskim minimum - więcej jej obniżyć nie można?

Równolegle z obniżką VAT rząd utrzymał redukcję podatku akcyzowego do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską:

  • Benzyna: akcyza obniżona o 29 groszy na litrze
  • Olej napędowy: akcyza obniżona o 28 groszy na litrze

To maksymalne obniżki, jakie Polska może wprowadzić bez naruszenia unijnych dyrektyw dotyczących minimalnych stawek akcyzy. Łącznie kierowcy oszczędzają około 1 zł na litrze (VAT + akcyza) w porównaniu do cen bez programu CPN.

Ile zapłacisz za paliwo w weekend i poniedziałek (30.05-1.06.2026)?

Ceny maksymalne na stacjach na okres 30 maja – 1 czerwca 2026 to:

  • Benzyna 95: 6,05 zł/litr
  • Benzyna 98: 6,63 zł/litr
  • Olej napędowy: 6,34 zł/litr

Gdyby nie program CPN, ceny byłyby wyższe o około 1 zł/litr.

Przykład

Ile oszczędzasz tankując 50 litrów?

50 litrów × 1 zł = 50 zł oszczędności na jednym tankowaniu.

Co po 15 czerwca z cenami paliw? Rząd nie daje gwarancji przedłużenia obniżek - wróci drożyzna na stacjach?

Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że wprowadzone rozwiązania mają charakter czasowy. Oznacza to, że po 15 czerwca 2026 roku stawki VAT i akcyzy mogą wrócić do poziomu sprzed marca – chyba że rząd zdecyduje o kolejnym przedłużeniu pakietu. Decyzja będzie zależała od:

  • Sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie,
  • Cen ropy naftowej na światowych rynkach,
  • Sytuacji budżetowej państwa.

Jeśli konflikt nadal będzie eskalował, a ceny surowca pozostaną wysokie, można spodziewać się dalszych przedłużeń. W przeciwnym razie kierowcy muszą być przygotowani na powrót wyższych cen przy dystrybutorze.

Rząd nie podał dotychczas żadnych sygnałów dotyczących planów po połowie czerwca. Pozostaje pytanie: czy za niespełna trzy tygodnie czeka nas niemiłe zaskoczenie w postaci powrotu standardowych stawek podatkowych, czy może kolejne przedłużenie ulgi?

Co powinieneś zrobić?

  1. Tankuj przed 15 czerwca – jeśli rząd nie przedłuży obniżek, ceny mogą skoczyć o około 1 zł/litr.
  2. Śledź komunikaty rządu – decyzja o ewentualnym przedłużeniu pakietu powinna zapaść przed 15 czerwca.
  3. Przygotuj budżet domowy na ewentualne podwyżki, zwłaszcza gdy jeździsz dużo – jeśli obniżki znikną, miesięczne koszty paliwa wzrosną o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych (w zależności od przebiegów).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pszczelarze walczą z niedźwiedziami. Pieniądze nie rekompensują strat
30 maja 2026

Niedźwiedzie coraz częściej wkraczają na tereny pod Tatrami, siejąc spustoszenie w pasiekach. W Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej pszczelarze odnotowują coraz częstsze zniszczenia uli, a mimo zabezpieczeń, jak pastuchy elektryczne, zwierzęta potrafią zniszczyć dorobek wielu lat. Tylko w tym roku odnotowano już pierwsze przypadki strat, a odszkodowania, choć pełne, nie rekompensują utraty silnych rodzin pszczelich.
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
30 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Do czerwcowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
30 maja 2026

Za pracę w nocy należy się dodatkowe wynagrodzenie. Nie każdy jednak dostaje taką samą kwotę, ponieważ wysokość dodatku zmienia się z miesiąca na miesiąc. Wszystko zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym okresie rozliczeniowym. W czerwcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.
Tańszy prąd w 2026 roku. Sprawdź, czy musisz złożyć to oświadczenie
30 maja 2026

Kto zachowa tańszy prąd w 2026 roku bez składania nowych dokumentów? Samorządy oraz jednostki użyteczności publicznej zyskują jasność w przepisach. Okazuje się, że jeśli dane podmiotu nie uległy zmianie, ponowne składanie oświadczeń o preferencyjne rozliczenia za energię nie jest konieczne. Istnieją jednak wyjątki - zmiana sprzedawcy prądu lub nowe punkty poboru wymuszą aktualizację dokumentacji. Sprawdź nowe stawki i ostateczne terminy na bieżący rok, aby uniknąć drastycznych podwyżek opłat.

Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Smartfon jako „czysty nośnik"? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości
29 maja 2026

Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.
Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach [wywiad]
29 maja 2026

Od administracji do strategicznego wywiadu czyli jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach. Jakie błędy we wdrażaniu AI zdarzają się niezwykle powszechnie? W jakiej fazie rewolucji AI jesteśmy obecnie? Jak ewoluuje tradycyjne CV? Na nasze pytania w pierwszej części wywiadu odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
29 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.

Dofinansowanie studiów pracownika z prawem do ulgi podatkowej
30 maja 2026

Finansowanie przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników może budzić wątpliwości podatkowe, zarówno po stronie pracownika (przychód i ewentualne zwolnienie), jak i pracodawcy (koszty uzyskania przychodów oraz możliwość skorzystania z preferencji podatkowych). Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przyjmują często podejście korzystne dla podatników, konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich przesłanek wynikających z przepisów.
B2B i umowy zlecenia wliczane do stażu pracy 2026. Nadchodzi zmiana społecznego postrzegania freelancingu
29 maja 2026

B2B i umowy zlecenia wliczane do stażu pracy od stycznia 2026 r. w sektorze publicznym i od maja 2026 r. w sektorze prywatnym. Nowe przepisy podnoszą rangę innych niż umowa o pracę form zarobkowania. Nadchodzi zmiana społecznego postrzegania freelancingu.
