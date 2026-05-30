Tanio na stacji tylko do 15 czerwca. Rząd przedłuża VAT 8% na paliwa – potem może być drożej o co najmniej 1 zł/litr

Ministerstwo Finansów ogłosiło w piątek: obniżony VAT na paliwa i minimalna akcyza obowiązują do 15 czerwca 2026 roku. To już kolejne przedłużenie programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu przez rząd. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co potem? Ministerstwo podkreśla: to rozwiązanie czasowe. Kiedy złapiemy się portfele?

Kolejne dwa tygodnie ulgi w cenach paliw – rząd reaguje na konflikt na Bliskim Wschodzie i przedłuż CPN

Ministerstwo Finansów poinformowało 29 maja 2026 roku o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja dotyczy benzyny, oleju napędowego oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Nowe regulacje będą obowiązywały do 15 czerwca 2026 roku.

To kontynuacja rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu 2026 roku w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw. Źródłem problemów jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która bezpośrednio wpływa na ceny ropy naftowej na światowych giełdach.

VAT z 23% do 8% – obniżka zostaje

Kluczowym elementem pakietu paliwowego jest obniżka stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki, stawka VAT na benzynę oraz olej napędowy została obniżona z 23% do 8%. To obniżka o 15 punktów procentowych, która bezpośrednio przekłada się na cenę przy dystrybutorze.

Akcyza na europejskim minimum - więcej jej obniżyć nie można?

Równolegle z obniżką VAT rząd utrzymał redukcję podatku akcyzowego do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską:

Benzyna : akcyza obniżona o 29 groszy na litrze

: akcyza obniżona o Olej napędowy: akcyza obniżona o 28 groszy na litrze

To maksymalne obniżki, jakie Polska może wprowadzić bez naruszenia unijnych dyrektyw dotyczących minimalnych stawek akcyzy. Łącznie kierowcy oszczędzają około 1 zł na litrze (VAT + akcyza) w porównaniu do cen bez programu CPN.

Ile zapłacisz za paliwo w weekend i poniedziałek (30.05-1.06.2026)?

Ceny maksymalne na stacjach na okres 30 maja – 1 czerwca 2026 to:

Benzyna 95: 6,05 zł /litr

/litr Benzyna 98: 6,63 zł /litr

/litr Olej napędowy: 6,34 zł/litr

Gdyby nie program CPN, ceny byłyby wyższe o około 1 zł/litr.

Przykład Ile oszczędzasz tankując 50 litrów? 50 litrów × 1 zł = 50 zł oszczędności na jednym tankowaniu.

Co po 15 czerwca z cenami paliw? Rząd nie daje gwarancji przedłużenia obniżek - wróci drożyzna na stacjach?

Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że wprowadzone rozwiązania mają charakter czasowy. Oznacza to, że po 15 czerwca 2026 roku stawki VAT i akcyzy mogą wrócić do poziomu sprzed marca – chyba że rząd zdecyduje o kolejnym przedłużeniu pakietu. Decyzja będzie zależała od:

Sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie,

Cen ropy naftowej na światowych rynkach,

Sytuacji budżetowej państwa.

Jeśli konflikt nadal będzie eskalował, a ceny surowca pozostaną wysokie, można spodziewać się dalszych przedłużeń. W przeciwnym razie kierowcy muszą być przygotowani na powrót wyższych cen przy dystrybutorze.

Rząd nie podał dotychczas żadnych sygnałów dotyczących planów po połowie czerwca. Pozostaje pytanie: czy za niespełna trzy tygodnie czeka nas niemiłe zaskoczenie w postaci powrotu standardowych stawek podatkowych, czy może kolejne przedłużenie ulgi?

Co powinieneś zrobić?

Tankuj przed 15 czerwca – jeśli rząd nie przedłuży obniżek, ceny mogą skoczyć o około 1 zł/litr. Śledź komunikaty rządu – decyzja o ewentualnym przedłużeniu pakietu powinna zapaść przed 15 czerwca. Przygotuj budżet domowy na ewentualne podwyżki, zwłaszcza gdy jeździsz dużo – jeśli obniżki znikną, miesięczne koszty paliwa wzrosną o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych (w zależności od przebiegów).

Źródło: Ministerstwo Finansów