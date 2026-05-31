REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość

Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 maja 2026, 08:00
[Data aktualizacji 31 maja 2026, 08:10]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
jakie kierunki studiów wybrać aby dobrze zarabiać studia wysokie zarobki
jakie kierunki studiów wybrać aby dobrze zarabiać studia wysokie zarobki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.

rozwiń >

Stan faktyczny: dyrektor po restrukturyzacji

Wnioskodawca jest dyrektorem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Po połączeniu podmiotów jego zakres odpowiedzialności został rozszerzony. Objął m.in. integrację systemów informatycznych, zarządzanie architekturą aplikacyjną w środowisku międzynarodowym, wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów, nadzorowanie kontraktów technologicznych oraz ocenę ryzyk operacyjnych, technologicznych i regulacyjnych. W odpowiedzi na nowe wymagania podjął płatne studia o profilu międzynarodowym. Ich program obejmował m.in. zarządzanie transformacją cyfrową, implementację rozwiązań technologicznych w strukturach korporacyjnych, modelowanie ryzyka technologicznego oraz strategie integracji przedsiębiorstw. Czesne pokrył samodzielnie.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioskodawca uznał, że wydatek ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą i służy zachowaniu źródła przychodów. Powołał się na art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, który pozwala rozliczać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Argumentował, że brak aktualizacji kompetencji mógłby skutkować utratą stanowiska lub ograniczeniem zakresu odpowiedzialności, a studia nie prowadzą do zmiany zawodu.

Odpowiedź fiskusa: art. 22 ust. 1 nie ma tu zastosowania

REKLAMA

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Kluczowa okazała się relacja między ogólnym art. 22 ust. 1 a szczególnym art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Art. 22 ust. 2 ustala koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w sposób ryczałtowy. Co do zasady wynoszą one 250 zł miesięcznie i nie więcej niż 3000 zł rocznie przy jednym stosunku pracy. Jeżeli pracownik mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, koszty wynoszą 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3600 zł rocznie. Limity są wyższe przy więcej niż jednym stosunku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organ wskazał, że art. 22 ust. 2 jest przepisem szczególnym wobec art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Ogranicza koszty pracownicze do określonych kwot i nie pozwala na rozliczanie wszystkich wydatków poniesionych w związku z pracą. Dodatkowe wydatki pracownika, nawet faktycznie związane z wykonywanymi obowiązkami, nie mogą powiększać kosztów ponad ustawowy ryczałt, chyba że ustawa wyraźnie przewiduje wyjątek. Takim wyjątkiem są np. faktyczne wydatki na dojazd do pracy, ale tylko wtedy, gdy są udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Czesne za studia w tym wyjątku się nie mieści.

Pracownik kontra przedsiębiorca: przepaść w kosztach

Różnica między pracownikiem a przedsiębiorcą jest zasadnicza. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć wydatek na szkolenie lub studia do kosztów, jeżeli wykaże jego związek z działalnością, a wydatek nie ma charakteru osobistego. Pracownik takiej możliwości nie ma. Jego koszty ze stosunku pracy są ryczałtowe, niezależnie od faktycznych wydatków ponoszonych w związku ze świadczeniem pracy.

Podobny problem może pojawić się, gdy pracownik sam opłaci szkolenie językowe, kurs specjalistyczny czy zakup literatury fachowej. Nawet jeśli wydatek jest zawodowo uzasadniony, nie można go dodatkowo rozliczyć w kosztach pracowniczych.

Co może zrobić pracodawca?

Omawiana interpretacja dotyczyła sytuacji, w której czesne zapłacił sam pracownik. Inaczej należy oceniać przypadek, gdy koszty nauki ponosi pracodawca. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę może korzystać ze zwolnienia z PIT po stronie pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, z wyjątkiem wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy.

Dla pracodawcy taki wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostaje w związku z działalnością i potrzebami firmy. W praktyce ten sam wydatek może więc być podatkowo neutralny dla pracownika i jednocześnie stanowić koszt po stronie pracodawcy.

Przykład

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci 30 000 zł rocznie za studia. Gdy opłaca je samodzielnie, nie pomniejszy tym dochodu ze stosunku pracy. Gdy te same studia sfinansuje pracodawca, a związek z obowiązkami służbowymi jest udokumentowany, pracownik co do zasady nie płaci podatku od wartości świadczenia, a pracodawca może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Praktyczna wskazówka

Omawiana interpretacja nie stanowi zaskoczenia. Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają pracownikom prawa do rozszerzania katalogu kosztów poza ustawowy ryczałt. Wysokie, samodzielnie poniesione wydatki na edukację zawodową, nawet racjonalne i powiązane z wykonywaną pracą, nie dają prawa do dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania.

Przed poniesieniem wydatku na studia lub kurs warto więc uzgodnić z pracodawcą, czy możliwe jest przejęcie finansowania po jego stronie. Jeśli firma pokryje koszt w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udokumentuje związek nauki z obowiązkami pracownika, obie strony mogą osiągnąć korzystniejszy efekt podatkowy: pracownik nie płaci podatku od świadczenia, a pracodawca zyskuje koszt podatkowy.

Podstawa prawna
  • art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

Powołana interpretacja

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2026 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.343.2026.2.MK1.
Powiązane
KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość
31 maja 2026

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.
Bon senioralny dla osób 65 plus. Jakie wsparcie przewidują nowe przepisy?
30 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
30 maja 2026

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Rząd przedłuża obniżki na paliwa do 15 czerwca. VAT 8% i minimalna akcyza zostają – co potem?
30 maja 2026

Ministerstwo Finansów ogłosiło w piątek: obniżony VAT na paliwa i minimalna akcyza obowiązują do 15 czerwca 2026 roku. To już kolejne przedłużenie programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu przez rząd. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co potem? Ministerstwo podkreśla: to rozwiązanie czasowe. Kiedy złapiemy się portfele?

REKLAMA

Pszczelarze walczą z niedźwiedziami. Pieniądze nie rekompensują strat
30 maja 2026

Niedźwiedzie coraz częściej wkraczają na tereny pod Tatrami, siejąc spustoszenie w pasiekach. W Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej pszczelarze odnotowują coraz częstsze zniszczenia uli, a mimo zabezpieczeń, jak pastuchy elektryczne, zwierzęta potrafią zniszczyć dorobek wielu lat. Tylko w tym roku odnotowano już pierwsze przypadki strat, a odszkodowania, choć pełne, nie rekompensują utraty silnych rodzin pszczelich.
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Do czerwcowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
31 maja 2026

Za pracę w nocy należy się dodatkowe wynagrodzenie. Nie każdy jednak dostaje taką samą kwotę, ponieważ wysokość dodatku zmienia się z miesiąca na miesiąc. Wszystko zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym okresie rozliczeniowym. W czerwcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.
Tańszy prąd w 2026 roku. Sprawdź, czy musisz złożyć to oświadczenie
30 maja 2026

Kto zachowa tańszy prąd w 2026 roku bez składania nowych dokumentów? Samorządy oraz jednostki użyteczności publicznej zyskują jasność w przepisach. Okazuje się, że jeśli dane podmiotu nie uległy zmianie, ponowne składanie oświadczeń o preferencyjne rozliczenia za energię nie jest konieczne. Istnieją jednak wyjątki - zmiana sprzedawcy prądu lub nowe punkty poboru wymuszą aktualizację dokumentacji. Sprawdź nowe stawki i ostateczne terminy na bieżący rok, aby uniknąć drastycznych podwyżek opłat.

REKLAMA

Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA