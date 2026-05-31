REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Komisje obniżają punkty niepełnosprawnym. Choć jest to możliwe tylko przy rażącym naruszenia prawa

Komisje obniżają punkty niepełnosprawnym. Choć jest to możliwe tylko przy rażącym naruszenia prawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 maja 2026, 09:02
[Data aktualizacji 31 maja 2026, 09:02]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Jak się kłócisz z WZON, to ci obniżą punkty, a często i świadczenia. Zupełnie legalnie
Jak się kłócisz z WZON, to ci obniżą punkty, a często i świadczenia. Zupełnie legalnie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przez "kłócenie" się z WZON rozumiem złożenie przez osobę niepełnosprawną odwołania od decyzji przyznającej zaniżone (jej zdaniem punkty) niezbędne do otrzymania świadczenia wspierającego. Od końca 2024 r. media społecznościowa, z których korzystają osoby niepełnosprawne wrą. Poszkodowani (w swojej ocenie) informują, że wejście w spór prawny z WZON powoduje nie podwyższenie punktów, a ich obniżkę. Jest to sytuacja nietypowa. Bo dorobkiem prawa polskiego jest stosowanie prostej zasady "składasz odwołanie bo dostałeś 75 punktów, to organ odwoławczy nie wyda decyzji, że masz 70 punktów". W przypadku świadczenia wspierającego i WZON jest możliwa taka obniżka z 75 punktów do 70 punktów." Budzi to wątpliwości. Mają je sądy, które coraz częściej podnoszą poziom punktów.

Ten przepis wprowadza zakaz tego typu obniżek:

REKLAMA

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego [Zakaz: reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym]

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Niepełnosprawny spierał się z WZON, to mu WZON zabrał 3 punkty i 1187 zł miesięcznie

Poniższe dwa listy czytelnika przeczą temu przepisowi - WZON odebrał naszemu Czytelnikowi w procedurze odwoławczej punkty (obniżka z 92 na 89 punkty). Ma to konkretny wymiar finansowy w postaci straty Czytelnika.

Osoba niepełnosprawna ma 90–94 pkt, co daje 3562 zł miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna ma 85–89 pkt i 2375 zł miesięcznie.

Pragnę powiedzieć, że komisja z WZON przyznała mi o 3 punkty mniej niż poprzednia, mimo że choroba, na którą cierpię — RZS — nie ulega poprawie, lecz coraz bardziej mnie ogranicza.

Witam serdecznie. Mam pytanie. Posiadam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pytałem w PFRON, co muszę zrobić, aby otrzymać dotację na skromny wózek elektryczny, abym mógł wyjechać samodzielnie na spacer, nie czekając na osobę, która będzie mnie pchać. Wiecie, co mi powiedzieli? Że mogę złożyć podanie, ale dopiero w przyszłym roku, bo nie mają już pieniędzy.

Nigdy o nic się nie starałem, ponieważ w MOPS nie mam szans na żadną pomoc. Mam rentę w wysokości 2750 zł, w tym dodatek pielęgnacyjny 350 zł i 500 zł dodatku solidarnościowego, więc nic mi nie przysługuje. Mam 89 punktów i od sierpnia 2025 r. czekam na decyzję o przyznaniu świadczenia wspierającego.

Nigdy nie byłem w sanatorium, ponieważ muszę mieć osobę do pomocy. Tak pięknie piszecie, że są różne dodatki, ale co ze mną? Czy mnie już nic się nie należy z MOPS i PFRON? Mam 63 lata (...). Nie ma sensu starać się o jakąkolwiek pomoc, bo i tak jej nie uzyskamy, ponieważ mam więcej niż 1010 zł dochodu. Jestem samotny, pomaga mi tylko syn.

W kolejnym liście nasz czytelnik doprecyzował, że ZUS nie ma opóźnień co do wypłaty świadczenia wspierającego, gdyż w wakacje ub. roku złożył odwołanie co do wysokości punktów. I w II instancji postępowania administracyjnego, punkty te zostały ..... obniżone.

Witam. Złożyłem w sierpniu do WZON wniosek o ponowną komisję ustalającą poziom wsparcia. Komisję miałem dopiero w lutym 2026 r., a na uzyskanie dokumentów czekałem aż do kwietnia. Wniosek do ZUS złożyłem 22.04.2026 r., nie czekając 14 dni na uprawomocnienie decyzji, i obecnie czekam na decyzję.

Pragnę powiedzieć, że komisja przyznała mi o 3 punkty mniej niż poprzednia, mimo że choroba, na którą cierpię — RZS — nie ulega poprawie, lecz coraz bardziej mnie ogranicza. Miałem rzut RZS oraz operację i tak już niesprawnych nóg. Mam wszczepiony gwóźdź do uda, który łączy biodro. Całkowicie jestem unieruchomiony.

Punkty są elementem decyzji - są w niej wskazane. Dlatego zgodnie z zasadą

Jest bardzo proste wyjaśnienie dlaczego postępowania WZON w całej Polsce budzą wątpliwości prawne. Punkty są wskazane w decyzji. Są wprost w niej wymienione. Art. 139 kpa wprost wyklucza tego typu zmiany jak zmniejszenie poniższych punktów. I nie zmienią tej sytuacji żadne skomlikowane wykładnie stosowane przez WZON i część sądów.

REKLAMA

poziom potrzeby wsparcia

poziom potrzeby wsparcia

Media

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Kalkulator dat

Podstawa prawna

art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego [Zakaz: reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym]

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Jest to cofnięcie się z dorobku prawa polskiego - chodzi o to, aby osoba spierająca się z administracją nie była zagrożona pogorszeniem swojej sytuacji. Dziś takie pogorszenie jest legalne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych

Co przewiduje art. 139 KPA w postępowaniu odwoławczym administracyjnym?

Art. 139 KPA stanowi: „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny”.

Jaką obniżkę punktów WZON opisano w procedurze odwoławczej czytelnika?

WZON odebrał czytelnikowi punkty w procedurze odwoławczej: obniżka nastąpiła z 92 na 89 punktów. Oznaczało to przejście z 3562 zł miesięcznie przy 90–94 pkt do 2375 zł miesięcznie przy 85–89 pkt.

Kto ustala poziom potrzeby wsparcia dla świadczenia wspierającego?

Poziom potrzeby wsparcia ustala WZON, a nie ZUS. Decyzję wydaje zespół specjalistów, m.in. lekarze, psycholodzy i pracownicy socjalni.

Czy ZUS bierze udział w ustalaniu punktów poziomu potrzeby wsparcia?

ZUS nie ocenia stanu zdrowia, nie przyznaje punktów i nie bada osoby. ZUS jedynie przyjmuje wniosek o świadczenie, sprawdza decyzję WZON i wypłaca świadczenie.

Na jakiej podstawie WZON wydaje decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Decyzję o poziomie potrzeby wsparcia wydaje zespół specjalistów na podstawie dokumentacji medycznej i oceny funkcjonowania osoby, często także wywiadu lub obserwacji.

Powiązane
Dwie obniżki: Świadczeń dla osób niepełnosprawnych. I wynagrodzeń dla osób w komisjach WZON
Dwie obniżki: Świadczeń dla osób niepełnosprawnych. I wynagrodzeń dla osób w komisjach WZON
Eksperci: Dać 350 000 niepełnosprawnym nowy dodatek. Ale zabrać świadczenie wspierające
Eksperci: Dać 350 000 niepełnosprawnym nowy dodatek. Ale zabrać świadczenie wspierające
WZON i świadczenie wspierające: Ojciec dostał 82 punkty. Córka pyta, czy ma sens odwołanie. Czy mogą zabrać punkty w odwołaniu?
WZON i świadczenie wspierające: Ojciec dostał 82 punkty. Córka pyta, czy ma sens odwołanie. Czy mogą zabrać punkty w odwołaniu?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.
Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości
29 maja 2026

Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.

REKLAMA

MOPS w sądzie: urzędnicy w kółko powtarzali mantrę: musimy pomoc rozdzielić na 6 osób. Zamiast zbadać stan faktyczny
30 maja 2026

W sprawie opisanej w artykule możliwe jest tylko kupno nowego okna. Bezsens pomocy z MOPS polega na tym, że przyznał 500 zł zasiłku, ale na naprawę okna. A to trzeba wymienić na nowo. I potrzeba jest cztery razy tyle pieniędzy. Sytuacja osoby potrzebującej jest taka, że nie będzie miała środków na wymianę okna (przeszło 2000 zł). Pokazuje to absurdalność pomocy MOPS - nie ma służyć rozwiązywaniu problemów w sposób zmieniający życie ludzi korzystających z pomocy społecznej. Priorytetem jest równe rozdzielenie niewielkimi kwotami środków na jak największą liczbę beneficjentów tak, aby było "sprawiedliwie".
Jak złożyć wniosek o paszport i ile to kosztuje? Nowe możliwości mObywatela
30 maja 2026

Wyjazd do krajów spoza Unii Europejskiej może wymagać paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy oraz potwierdza obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Jak wyrobić paszport i czy można złożyć wniosek przez internet? czy za paszport od wszystkich pobierana jest opłata?
Paliwa znowu tanieją! W weekend kierowcy zapłacą mniej za benzynę i olej napędowy
29 maja 2026

Znowu spełni się marzenie kierowców – w najbliższy weekend i poniedziałek paliwo będzie tańsze. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniach od 30 maja do 1 czerwca. O ile stanieją paliwa? Sprawdzamy!
Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?
29 maja 2026

Zamówienie nie dociera? Reklamacja zostaje odrzucona? Firma przestaje odpowiadać? W takich sytuacjach wsparciem jest Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce, należące do sieci ECC-Net. ECK pomaga konsumentom w sporach z firmami z innych krajów UE oraz Norwegii i Islandii. Nie zajmuje się jednak każdą sprawą – działa w ściśle określonych przypadkach i według jasno ustalonych zasad. Jakich?

REKLAMA

Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
29 maja 2026

W artykule omówienie wyroku sądu. który nakazał córce zwrócić przeszło 21 000 zł świadczenia pielęgnacyjnego. To tylko jeden z setek wyroków w tym temacie. Mechanizm kłopotów rodzin osób niepełnosprawnych jest tu prosty. Czekając na przyznanie świadczenia wspierającego, opiekun (najczęściej syn albo córka) pobierał świadczenie pielęgnacyjne. Rodzina czekała na przyznanie świadczenia wspierającego niepełnosprawnemu tacie albo mamie. Mogło to trwać nawet kilkanaście miesięcy. Świadczenie wspierające jest wypłacane wstecznie - od początku starań o nie. Więc powstaje sytuacja długiego okres nakładania się pobierania tyc świadczeń. I trzeba zwrócić pieniądze ze świadczenia pielęgnacyjnego (zachowując świadczenie wspierające).
Prawa i obowiązki ucznia. Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego
29 maja 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy katalogują prawa i obowiązki uczniów oraz powołują system organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA