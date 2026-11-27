Karą za niestawienie się do pracy po upływie terminu urlopu może być wypowiedzenie umowy o pracę niezależnie od okoliczności, np. gdy opóźnił się z przyczyn obiektywnych powrót z zagranicznych wczasów? Takiego zdarzenia wykluczyć nie można, o ile zachodzą przesłanki uznania takiego faktu za nieusprawiedliwioną obecność w pracy.

Przepisy prawa pracy przewidują sytuację, w której niestawienie się do pracy uznane zostaje za usprawiedliwioną nieobecność – siłą rzeczy konsekwencje i sankcje za takie zdarzenie są zupełnie inne niż w przypadku tzw. bumelki czyli nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

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Konsekwencje nie stawienia się do pracy po urlopie: kluczowe znaczenia poinformowania pracodawcy

Nieprzewidziane zdarzenia, takie jak nagłe zamknięcie przestrzeni powietrznej, odwołanie lotów czy inne sytuacje losowe, mogą uniemożliwić pracownikowi terminowy powrót do kraju i stawienie się w pracy.

Choć okoliczności te są niezależne od pracownika, nie zwalniają go z obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy. Kluczowe znaczenie ma szybkie i rzetelne poinformowanie o przyczynie oraz przewidywanym czasie nieobecności.

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności (np. chorobie, problemach z powrotem do kraju) oraz o jej przewidywanym czasie trwania, najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Informacja może zostać przekazana osobiście, telefonicznie, mailowo lub SMS-em — zgodnie z przyjętymi w danym zakładzie pracy zasadami komunikacji.

Zgodnie z prawem pracy, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności — najlepiej jak najszybciej, nie później niż do drugiego dnia absencji — podając jej przyczynę oraz przewidywany czas trwania.

Forma powiadomienia nie jest ściśle określona przepisami prawa pracy — może to być np. telefon lub e-mail, chyba że regulamin pracy w danej firmie przewiduje inne, konkretne zasady. Brak szybkiej informacji może zostać uznane przez pracodawcę za naruszenie obowiązującego porządku w zakładzie pracy i za nieobecność nieusprawiedliwioną.

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Usprawiedliwione niestawienie się do pracy po urlopie: jak dokumentować sytuację i komunikować się z pracodawcą

W przypadku opóźnionego powrotu warto zgromadzić dowody potwierdzające przyczynę nieobecności. Mogą to być np. e-maile lub SMS-y od linii lotniczych o odwołaniu lotu, wydrukowane komunikaty z lotniska o zamknięciu przestrzeni, potwierdzenia rezerwacji podróży czy dokumenty od instytucji lokalnych (ambasady, policji) dotyczące zamknięcia granic.

W razie potrzeby można też przygotować pisemne oświadczenie opisujące okoliczności – prawo podkreśla, że usprawiedliwiona nieobecność musi być udokumentowana, a samo oświadczenie pracownika stanowi w takim przypadku dowód.

Warto więc zabezpieczyć pisemne lub mailowe potwierdzenie zgłoszenia absencji – na przykład e-mailem do działu kadr czy przełożonego – aby mieć dowód poinformowania pracodawcy.

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Z kolei nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi poważne naruszenie obowiązków pracownika. Może to skutkować obniżeniem wynagrodzenia oraz nałożeniem kary porządkowej (upomnieniem lub naganą), a w skrajnych przypadkach – nawet rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarką).

Dlatego bardzo ważne jest szybkie skontaktowanie się z pracodawcą i formalne wyjaśnienie sytuacji, żeby uniknąć tych negatywnych konsekwencji.

Konsekwencje nie stawienia się do pracy po urlopie: kiedy nieobecność zostanie uznana za usprawiedliwioną

Jak wyjaśniają prawnicy Państwowej Inspekcji Pracy – PIP, samo wystąpienie zdarzenia losowego, np. zamknięcie przestrzeni powietrznej z powodu konfliktu czy katastrofy, nie powoduje automatycznego usprawiedliwienia absencji.

Przepisy prawa pracy przewidują jednak możliwość uznania nieobecności za usprawiedliwioną, jeżeli wynika ona z okoliczności określonych w przepisach lub z innych przyczyn zaakceptowanych przez pracodawcę.

W praktyce oznacza to, że pracownik powinien przedstawić wiarygodne potwierdzenie sytuacji — np. informację o odwołanym locie, komunikaty przewoźnika lub korespondencję z linią lotniczą.

Na tej podstawie pracodawca może podjąć decyzję o uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną.

Równoległe utrzymywanie kontaktu z pracodawcą przynosi korzyść obu stronom. Regularnie informując o wszelkich zmianach (np. gdy pojawią się nowe informacje o lotach) pracownik pokazuje dobrą wolę.

Od strony formalnej konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków lub oświadczeń (na przykład wniosku urlopowego czy oświadczenia o nieobecności).

Konsekwencje nie stawienia się do pracy po urlopie: nieobecność usprawiedliwiona, ale bez wynagrodzenia

Jeśli pracodawca uzna nieobecność za usprawiedliwioną, pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem w tym czasie (zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy).

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami za czas niewykonywania pracy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia (art. 80 Kodeksu pracy).

Art. 81 Kodeksu przewiduje wynagrodzenie jedynie wtedy, gdy przeszkoda leży po stronie pracodawcy. W sytuacji zamkniętej przestrzeni powietrznej – przyczyny niezależnej od obu stron – pracownik co do zasady nie dostanie wypłaty za czas absencji.