Rozdział 3

Gospodarka finansowa CMKP

Art. 9.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do mienia i finansów CMKP stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w odniesieniu do CMKP wykonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Podstawą gospodarki finansowej CMKP jest plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzany przez Radę Naukową.