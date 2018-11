§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2248,9669 ha, położone na terenach miast: Białogard, Chodzież, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Piła, Poznań, Szczecin, Wągrowiec, Zielona Góra, Żagań i Żary oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dębno, Dobiegniew, Drezdenko, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Gubin, Kamień Pomorski, Kargowa, Karlino, Kłodawa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Kwilcz, Lipno, Lubsko, Łobez, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogard, Nowy Tomyśl, Pełczyce, Płoty, Przemęt, Rzepin, Santok, Sieraków, Skwierzyna, Słubice, Stęszew, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Swarzędz, Śmigiel, Witnica, Wronki, Zwierzyn i Żagań.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) w Podstrefie Gorzów Wielkopolski opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0002 Górczyn, miasto Gorzów Wielkopolski

Granica biegnie od punktu nr P.0861-152, położonego w północnym narożniku działki nr 32/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 32/8 przez punkt nr P.0861-406 do punktu nr P.0861-405. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 32/8 do punktu nr 15-431. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 40/6 i 40/7 przez punkt nr 2-11916 do punktu nr 15-430, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 40/4 dochodzi do punktu nr 24-335. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/4 i 40/5 przez punkt nr 2-3438 do punktu nr 2-3459. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 40/5 i 40/4 przez punkty nr: 2-3460, 2-3461, 2-3462, 2-11759, 2-3463, 2-3464, 2-3465 i 2-3466 do punktu nr 2-3418. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 40/4 przez punkty nr: 2-12309, 2-3431 i 2-3432 do punktu nr 2-3433. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 40/4 do punktu nr 15-405, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/4 i 40/7 przez punkt nr 2-11757 do punktu nr 15-404. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 15-403, stanowiącego południowy narożnik działki nr 40/6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 40/6 do punktu nr 15-433, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu P. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 32/8 przez punkt nr 15-401 do punktu nr 2-12786. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 32/8 przez punkt nr 15-434 do punktu nr P.0861-152, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Poznań w Kompleksie 2 skreśla się opis granic i terenu Obszaru 2,

c) w Podstrefie Czerwieńsk w Kompleksie 4 skreśla się opis granic i terenu Obszaru 1,

d) w Podstrefie Międzyrzecz:

- dotychczasowy opis granic i terenu Podstrefy otrzymuje oznaczenie jako Kompleks 1,

- dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 2 w brzmieniu:

"Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0002 Międzyrzecz - 2, gmina Międzyrzecz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr J.4-537, położonego w północnym narożniku działki nr 24/14, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr: J.4-541 i J.4-257 do punktu nr J.4-539. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 24/10 do punktu nr 2-29786. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 24/13 biegnie do punktu nr 2-29785, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkty nr: 2-29784, 2-24021, 2-30171 i 2-24020 do punktu nr 2-29810, stanowiącego południowy narożnik działki nr 24/12. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 2-29809, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 2-29808. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 2-29807, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 2-29806, stanowiącego południowy narożnik działki nr 24/15. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 2-29805, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż ul. Rokitniańskiej przez punkt nr 2-29804 do punktu nr 2-29803. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 24/15 i 24/11 przez punkty nr: 2-30172, 2-29802, 2-29801, 2-29800 i 2-29799 do punktu nr 2-29798. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2-30167, 2-29797, 2-29796 i 2-29795 do punktu nr 2-29794, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty nr: 2-29793, 2-30166 i 2-29792 do punktu nr 2-29791. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 2-29790 do punktu nr 2-29789, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 24/9 i 24/14 przez punkty nr: 2-30177 i 2-29788 do punktu nr 2-29787. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Rokitniańskiej do punktu nr J.4-537, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 24/3 od punktu nr J.4-540, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: J.4-258 i J.4-259 do punktu nr J.4-260. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-24022 do punktu nr 2-29783. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt nr 2-29782 do punktu nr 2-29781, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu nr J.4-540, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 26/6 od punktu nr 2-29983, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowym do punktu nr J.4-262. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr J.4-263. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 2-29994, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty nr: 2-29995, 2-29980, 2-29981 i 2-2982 do punktu nr 2-29983, od którego rozpoczęto opis.",

e) opis granic i terenu Podstrefy Żagań otrzymuje brzmienie:

"Podstrefa Żagań

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0019 Tomaszowo, gmina Żagań, arkusz mapy 5.160.24.3

Granica biegnie od punktu nr 19-6758, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/34, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/34 przez punkty nr: 19-6759, 19-6760, 19-6761, 19-6762, 19-6763 i 19-6764 do punktu nr 19-6765. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/34 i 1/33 przez punkty nr: 19-6766, 19-6767 i 19-6768 do punktu nr 19-6769, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/33 przez punkt nr 19-6751 do punktu nr 19-6752. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/33 i 1/34 przez punkty nr: 19-6753, 19-6754, 19-6755, 19-6756 i 19-6757 do punktu nr 19-6758, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0019 Tomaszowo, gmina Żagań, arkusz mapy 5.160.24.3

Granica biegnie od punktu nr 19-6745, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/32, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/32 przez punkt nr 19-6746 do punktu nr 19-6747. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/32 i 1/31 przez punkty nr: 19-6748 i 19-6749 do punktu nr 19-6750, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/31 przez punkt nr 19-6741 do punktu nr 19-6742. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/31 i 1/32 przez punkty nr: 19-6743 i 19-6744 do punktu nr 19-6745, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0019 Tomaszowo, gmina Żagań, arkusz mapy 5.160.24.3

Granica biegnie od punktu nr 19-6726, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/28, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1/28 przez punkty nr: 19-6727 i 19-6728 do punktu nr 19-6729, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty nr: 19-6730, 19-6731, 19-6732 i 19-6733 do punktu nr 19-6734. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 1/28 dochodzi do punktu nr 19-6735, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/28, 1/29 i 1/30 przez punkty nr: 19-6736, 19-6737, 19-6738 i 19-6739 do punktu nr 19-6740. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1/30 przez punkt nr 19-6718 do punktu nr 19-6719, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/30, 1/29 i 1/28 przez punkty nr: 19-6720, 19-6721 i 19-6722 do punktu nr 19-6723. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/28 przez punkty nr: 19-6724 i 19-6725 do punktu nr 19-6726, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Żagań

Granica biegnie od punktu nr 3182, położonego w północnym narożniku działki nr 1753/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1753/6, 1753/7 i 1753/8 przez punkty nr: 3183, 3186, 8080 i 8077 do punktu nr 8076. Tu załamuje się w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 1753/8 dochodzi do punktu nr 8075. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 1753/8 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 8074, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 1753/14 dochodzi do punktu nr 4654. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1753/14 przez punkty nr: 4693 i 4692 do punktu nr 4682. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1753/17 i 1753/3 przez punkty nr: 4681, 4680, 4679, 4678, 4677, 4676, 4675, 4674, 4673, 4661, 4660, 4659, 4658 i 4657 do punktu nr 4672. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1753/3 przez punkty nr: 819, 4671 i 4670 do punktu nr 4669. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 1753/3, 1753/17 i 1753/14 przez punkty nr: 4668, 4667, 4666, 4665, 4664, 4663, 4662 i 8336 do punktu nr 8337, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1753/14 i 1753/6 przez punkt nr 3194 do punktu nr 3182, od którego rozpoczęto opis.",

f) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Witnica w brzmieniu:

"Podstrefa Witnica

Obręb ewidencyjny nr 0006 Witnica, gmina Witnica

Granica biegnie od punktu nr 12389, położonego w północnym narożniku działki nr 923/19, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Droga Jana Pawła II przez punkty nr: 12392, 12394, 12396 i 12398 do punktu nr 12248. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 13247, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 973/7 przez punkt nr 13250 do punktu nr 13240. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 973/7 do punktu nr 13238, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 13237. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 973/7 do punktu nr 13236, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 13235. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 973/7 do punktu nr 13234, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Transportowej przez punkty nr: 13257, 13256, 13254, 13253 i 13255 do punktu nr 13251. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/19 do punktu nr 4613, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 923/19 przez punkt nr 8720 do punktu nr 12389, od którego rozpoczęto opis.".