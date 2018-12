Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2311)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ SKW

Legitymacja służbowa SKW ma formę personalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,60 mm, wykonanej z materiału polimerowego.

OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka legitymacji wykonana jest z materiału skóropodobnego w kolorze czarnym z tłoczeniami:

1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

2. Wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

3. "SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO".

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

AWERS

1. Tło giloszowe w kolorze stalowo-niebiesko-szarym.

2. Mikrodruki pozytywowe "SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO".

3. Napis "SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO" wykonany farbą optycznie zmienną.

4. Napisy w kolorze czarnym:

1) "Imię";

2) "Nazwisko";

3) "Nr legitymacji";

4) "Ważna do 31.12.2021 r.";

5) "SZEF SŁUŻBY".

5. W prawym dolnym rogu logo SKW.

6. W prawym górnym rogu godło Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Z lewej strony miejsce na zdjęcie (24 mm x 32 mm).

8. W centralnej części wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle znaku graficznego symbolizującego flagę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

9. Pokryty w całości folią zabezpieczającą, zawierającą zmienne optycznie napisy "RP", "MON", kontur terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znak orła wojsk lądowych według wzoru określonego w przepisach o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne elementy graficzne.

REWERS

1. Tło giloszowe w kolorze stalowo-niebiesko-szarym.

2. Na rogach oraz w środkowej części znaki graficzne symbolizujące flagę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

3. Napisy w kolorze czarnym:

"Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej są obowiązani, w zakresie swojego działania, do nieodpłatnego udzielenia pomocy żołnierzowi i funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych przypadkach do każdej osoby.

W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.".