§ 14.

1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może upoważnić do nakładania lub zdejmowania zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot odpowiednio audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier albo systemu rejestrującego i archiwizującego, o których mowa odpowiednio w art. 15b ust. 1 i art. 15ba ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może upoważnić do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, również:

1) podmiot leczniczy i aptekę używające alkoholu etylowego do celów medycznych, pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym – w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

2) podmiot używający alkoholu etylowego wyłącznie:

a) jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,

b) do badań naukowych

– pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym – w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

3) podmiot zużywający alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym lub 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym – w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

4) podmiot, który dokonuje:

a) odbioru lub wysyłki wyrobów akcyzowych bez udziału funkcjonariusza lub pracownika, pod warunkiem posiadania przez taki podmiot zatwierdzonych akt weryfikacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, oraz spełnienia przez niego warunków do uzyskania zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

b) przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego, który został skażony w obecności funkcjonariusza lub pracownika

– obowiązane do przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą uzyskać upoważnienie do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, pod warunkiem opracowania i wdrożenia procedury ewidencjonowania nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz procedury przekazywania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacji o nałożeniu lub zdjęciu zamknięć urzędowych, z uwzględnieniem informacji o liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych tych zamknięć.