§ 2.

1. Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana właścicielowi statku rybackiego, którego armator lub kapitan w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zwanego dalej "wnioskiem", nie zostali prawomocnie ukarani karą pieniężną za poważne naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.) lub w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) przy użyciu statku rybackiego, którego dotyczy wniosek.

2. Ustalenie, czy armator i kapitan statku rybackiego, którego właściciel ubiega się o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, nie zostali prawomocnie ukarani karą pieniężną, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie danych zgromadzonych w rejestrze naruszeń przepisów WPR.