§ 11.

1. Gospodarka finansowa funduszu składkowego jest prowadzona na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego tego funduszu sporządzanego przez Zarząd funduszu składkowego i zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą Funduszu Składkowego.

2. Zarząd funduszu składkowego przedstawia do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zatwierdzony roczny plan rzeczowo-finansowy funduszu składkowego wraz z planem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Plan rzeczowo-finansowy funduszu składkowego obejmuje co najmniej:

1) szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu składkowego;

2) stan finansowy funduszu składkowego na początek i koniec danego roku obrachunkowego;

3) prognozowaną liczbę ubezpieczonych ze wszystkich tytułów ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;

4) prognozowaną liczbę świadczeń ze wszystkich tytułów świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

4. Zarząd funduszu składkowego może dokonywać zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że zmiany te:

1) nie spowodują utraty płynności finansowej funduszu składkowego;

2) zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Funduszu Składkowego.

5. Zarząd funduszu składkowego:

1) informuje w formie pisemnej ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonaniu i zakresie zmian w planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego;

2) przedstawia do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego funduszu składkowego.