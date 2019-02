1. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady na wniosek ministra, którego jest przedstawicielem.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek ministra, o którym mowa w art. 15 ust. 3, uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady będącego jego przedstawicielem. W takim przypadku minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady będącego przedstawicielem nauki lub przemysłu. W takim przypadku minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia skład Rady o przedstawiciela nauki lub przemysłu, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.