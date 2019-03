Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

3) wzór udzielanego policjantowi imiennego upoważnienia do dostępu do danych osobowych, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej "organami uprawnionymi".

1) zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, zwanych dalej "informacjami";

1. Organ uprawniony przekazuje wskazane we wniosku udokumentowane informacje wraz z numerem sprawy, pod którym informacje zostały zarejestrowane, oraz ze wskazaniem sposobu nawiązania kontaktu z jednostką lub komórką organizacyjną organu uprawnionego, prowadzącą czynności operacyjno-rozpoznawcze w sprawie, której dotyczą przekazywane informacje, jeżeli nie spowoduje to ujawnienia danych osoby niebędącej funkcjonariuszem tego organu, udzielającej mu pomocy, lub nie uniemożliwi realizacji zadań ustawowych tego organu, w przeciwnym przypadku może odmówić przekazania tych informacji lub przekazać je w ograniczonym zakresie.

§ 5.

Wzór udzielanego policjantowi imiennego upoważnienia do dostępu do danych osobowych, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, jest określony w załączniku do rozporządzenia.