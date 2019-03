§ 3.

1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie wniosku o rejestrację pojazdu, który zawiera w szczególności:

1) nazwę organu rejestrującego pojazd;

2) nazwę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy);

4) markę, typ i model pojazdu.

2. Wniosek o rejestrację pojazdu składa się do właściwej jednostki organizacyjnej, wymienionej w § 2.

3. Do wniosku dołącza się tablice rejestracyjne albo tablicę rejestracyjną, jeżeli pojazd był zarejestrowany, oraz dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-6a oraz w art. 72 ust. 1b-2a, 3a i 4 ustawy.

4. W przypadku pojazdu użyczonego do wniosku dołącza się dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania zamiast dowodu własności pojazdu.

5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, do wniosku dołącza się zamiast tablic rejestracyjnych oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

6. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym na podstawie przepisów art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy albo nie posiada tabliczki znamionowej, do wniosku dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

7. Rejestracji pojazdu, który był zarejestrowany poza służbami, dokonuje się po sprawdzeniu dokumentów przedstawionych do rejestracji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.