§ 5.

1. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych;

5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta;

6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

a) uzyskania zgody burmistrza (prezydenta) miasta,

b) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS,

c) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi;

7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. O planowanych lotach nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

3. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych oraz o statusie HEAD, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, oraz o statusie STATE, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) wykonywanych na wniosek albo za zgodą zarządzającego lotniskiem wojskowym.