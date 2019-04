§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) AIR POLICING - szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie;

2) AIP Polska - (Aeronautical Information Publication) Zbiór Informacji Lotniczych, wchodzący w skład Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych;

3) ALFA SCRAMBLE - hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;

4) ATZ - (Aerodrome Traffic Zone) strefę ruchu lotniskowego;

5) D - (Danger Area) strefę niebezpieczną w rozumieniu art. 2 pkt 65 rozporządzenia SERA;

6) Instytucja - Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego;

7) MATZ - (Military ATZ) strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;

8) MCTR - (Military CTR) strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;

9) NOTAM - (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;

10) R - (Restricted Area) strefę ograniczoną, w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia SERA;

11) rozporządzenie SERA - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.2));

12) TRA - (Temporary Reserved Area) strefę czasowo rezerwowaną;

13) TSA - (Temporary Segregated Area) strefę czasowo wydzieloną;

14) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.